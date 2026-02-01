Ford: Το υβριδικό Kuga FHEV με leasing από 267 ευρώ τον μήνα
Στον τομέα της τεχνολογίας, το Kuga FHEV χρησιμοποιεί ένα αυτοφορτιζόμενο πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης, το οποίο δεν απαιτεί εξωτερική φόρτιση.
Η Ford καθιστά την απόκτηση του Kuga FHEV πιο προσιτή από ποτέ μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης. Και αυτό γιατί το δημοφιλές οικογενειακό SUV διατίθεται πλέον στην πλούσια έκδοση ST-Line με μηνιαίο μίσθωμα Ford Lease από 267 ευρώ.
Στην έκδοση ST-Line, το Kuga FHEV εφοδιάζεται με πλήρη στάνταρ εξοπλισμό άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας, ενώ διατηρεί τον σπορτίφ χαρακτήρα που παραδοσιακά συνοδεύει τα μοντέλα της Ford.
