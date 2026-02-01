Το νέο BYD Sealion 5 DM-i στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Σε μια αγορά όπου οι τιμές ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις των οδηγών γίνονται ολοένα πιο σύνθετες, το νέο BYD Sealion 5 DM-i έρχεται να ταράξει τα νερά, αποδεικνύοντας πως η προηγμένη υβριδική τεχνολογία μπορεί να συνδυαστεί με γενναιόδωρους χώρους, πλούσιο εξοπλισμό και –κυρίως– προσιτή τιμή. Με αφετηρία τα 31.990 ευρώ, το οικογενειακό SUV της κινεζικής φίρμας διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεσαία κατηγορία.



Η καρδιά του Sealion 5 DM-i χτυπά στον ρυθμό της τεχνολογίας Super Hybrid DM (Dual Mode) της BYD.

