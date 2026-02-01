Το νέο BYD Sealion 5 DM-i στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Ανάλογα με την έκδοση, η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 86 χιλιόμετρα, ενώ συνολικά ξεπερνά τα 1.000 χλμ., καταργώντας ουσιαστικά το άγχος φόρτισης.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε μια αγορά όπου οι τιμές ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις των οδηγών γίνονται ολοένα πιο σύνθετες, το νέο BYD Sealion 5 DM-i έρχεται να ταράξει τα νερά, αποδεικνύοντας πως η προηγμένη υβριδική τεχνολογία μπορεί να συνδυαστεί με γενναιόδωρους χώρους, πλούσιο εξοπλισμό και –κυρίως– προσιτή τιμή. Με αφετηρία τα 31.990 ευρώ, το οικογενειακό SUV της κινεζικής φίρμας διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεσαία κατηγορία.
Η καρδιά του Sealion 5 DM-i χτυπά στον ρυθμό της τεχνολογίας Super Hybrid DM (Dual Mode) της BYD.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
«Ζευγάρια» που τους «χώρισε» η TV
LIFESTYLE
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Για πρώτη φορά ένα κινεζικό αυτοκίνητο «μπαίνει» στο Gran Turismo 7
08:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford: Το υβριδικό Kuga FHEV με leasing από 267 ευρώ τον μήνα
07:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός για την εξαφάνιση 24χρονου στη Θεσσαλονίκη
07:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το νέο BYD Sealion 5 DM-i στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
07:00 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League: Μάχη κορυφής και τετράδας στη σκιά της τραγωδίας
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ