CUPRA: Νέες τιμές & προωθητικά προγράμματα
Για όλα τα plug-in υβριδικά μοντέλα, ισχύει προωθητικό πρόγραμμα με συνολικό όφελος για τον πελάτη που ανέρχεται σε €4.000:
H καινούργια χρονιά ξεκίνησε για την Cupra με νέες ανταγωνιστικές τιμές καθώς και με ελκυστικά, προωθητικά προγράμματα για ολόκληρη τη γκάμα. Οι νέες εμπορικές ενέργειες προσφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη σε βενζινοκίνητες, plug-in υβριδικές, αμιγώς ηλεκτρικές και ήπια υβριδικές εκδόσεις, καθιστώντας τα μοντέλα της μάρκας ακόμα πιο ανταγωνιστικά.
Το CUPRALeon, που ξεχωρίζει για τον δυναμικό και σπορ χαρακτήρα του, διατίθεται πλέον στις εκδόσεις 1,5 lt με μειωμένη τιμή κατά 500 ευρώ
