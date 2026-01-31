Jaguar: Μόνο ηλεκτρικά από εδώ και πέρα

Του Γιάννη Σκουφή

Η Jaguar ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση επιστροφής σε κινητήρες εσωτερικής καύσης ή υβριδικά συστήματα, διαψεύδοντας πρόσφατο δημοσίευμα που υποστήριζε το αντίθετο.

Το σχετικό ρεπορτάζ ήθελε την εταιρεία να εξετάζει επιλογές range extender ή ακόμα και καθαρά βενζινοκίνητες εκδόσεις για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της, λόγω των επιφυλάξεων για τη δυναμική της αγοράς των premium EVs.

Ωστόσο, πηγή από την Jaguar δήλωσε στο βρετανικό Autocar ότι τα σενάρια αυτά είναι «ανοησίες», επαναλαμβάνοντας πως η επανεκκίνηση της μάρκας θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρικά μοντέλα.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Jaguar σταμάτησε την παραγωγή αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης και diesel στις αρχές του 2025, με τελευταία την F-Pace, και έχει ανακοινώσει -από τα τέλη του 2024- τη μετατροπή της σε καθαρά ηλεκτρική μάρκα πολυτελείας.

Εκπρόσωπος της JLR ανέφερε επίσημα πως τα πλάνα δεν έχουν αλλάξει και σημείωσε πως οι πρώτες διαδρομές με το πρωτότυπο του νέου Type 00 ενθουσίασαν τα διεθνή μέσα.

Το συγκεκριμένο μοντέλο θα παρουσιαστεί μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα αποτελεί την αρχή της νέας εποχής για τη Jaguar. Θα ακολουθήσουν έως το τέλος του 2027 ένα σεντάν και ένα SUV, φυσικά ηλεκτρικά, ολοκληρώνοντας την αρχική γκάμα.