Για πρώτη φορά ένα κινεζικό αυτοκίνητο «μπαίνει» στο Gran Turismo 7

Του Γιάννη Σκουφή

Η πιο πρόσφατη έκδοση (1.67) του Gran Turismo 7 φέρνει ένα ιστορικό update, καθώς για πρώτη φορά στην εμβληματική σειρά προσομοίωσης οδήγησης περιλαμβάνεται και ένα αυτοκίνητο από την Κίνα.

Ποιο είναι αυτό; Το Xiaomi SU7 Ultra, ένα σύγχρονο ηλεκτρικό μοντέλο υψηλών επιδόσεων, που σηματοδοτεί την είσοδο του κινεζικού κολοσσού στον ψηφιακό κόσμο του motorsport.

Για την Xiaomi, που έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή για τα smartphones και τα ηλεκτρονικά της προϊόντα, η είσοδος στο Gran Turismo είναι αναγνώριση της προσπάθειάς της στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Κατά τα υπόλοιπα, το update 1.67 περιλαμβάνει ακόμη δύο αυτοκίνητα με αγωνιστικό προσανατολισμό: την Porsche 911 (992) GT3 R, που έρχεται ως ανταγωνιστής της Ferrari 296 GT3 από το προηγούμενο update, και το Hyundai Elantra N TC, που ενισχύει τη νέα κατηγορία «Hyundai N».

Μαζί με τα νέα αυτοκίνητα, προστίθενται τρεις παγκόσμιες πίστες World Touring Car: η WTC600 στο Nürburgring, η WTC700 στο Spa-Francorchamps και η WTC800 στο Mount Panorama της Αυστραλίας, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό σε κάθε επίπεδο.

Τέλος, προστίθεται και νέα τοποθεσία για στιγμιότυπα στις ΗΠΑ, με φόντο τους δρόμους της Καλιφόρνια, ιδανικό σκηνικό για να απαθανατίσει κανείς το SU7... έστω και ψηφιακά.

Διαβάστε επίσης