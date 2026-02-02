Το JMEV SC01 είναι ένα ηλεκτρικό διθέσιο με σπορ DNA
Το JMEV SC01 αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες –και αντισυμβατικές– προτάσεις που έρχονται από την Κίνα στον χώρο των ηλεκτρικών σπορ αυτοκινήτων, επιχειρώντας να συνδυάσει χαμηλό βάρος, υψηλές επιδόσεις και μια καθαρά οδηγική φιλοσοφία.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αν και το όνομα δεν λέει πολλά στην ευρωπαϊκή αγορά, το συγκεκριμένο πρότζεκτ έχει πίσω του μια ασυνήθιστη αλλά ουσιαστική συμμαχία.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πιο πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους της Ευρώπης και πιο πολλά υβριδικά
10:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σοβαρά προβλήματα από τις πλημμύρες στον Αγιόκαμπο Λάρισας
09:58 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ