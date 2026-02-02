Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (02/02) στις εργατικές κατοικίες στον Πύργο Τρικάλων, στην οδό Αγιαμονιώτη, μετά τον εντοπισμό γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της.

Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 65 ετών, η οποία φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της, που βρίσκεται στον 1ο όροφο της πολυκατοικίας, όπως μεταδίδει το trikalanews.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό της. Διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυτοκτονία, σύμφωνα με το trikalaola.gr.