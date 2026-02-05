Οδηγούμε το νέο Geely Starray EM‑i στην Ελλάδα
Μετά το αμιγώς ηλεκτρικό EX5, η Geely επεκτείνει την παρουσία της στη χώρα μας με το νέο Starray EM-i, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την μάρκα που επενδύει στρατηγικά και στην υβριδική κινητικότητα.
Μάλιστα, η επιλογή να παρουσιαστεί το συγκεκριμένο μοντέλο στην Ελλάδα δεν είναι τυχαία.
Το αγοραστικό κοινό έχει αρχίσει να εξοικειώνεται με τα κινεζικά SUV, και το plug-in hybrid Starray EM-i έρχεται να καλύψει το ενδιάμεσο βήμα ανάμεσα σε θερμικά και πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα.
