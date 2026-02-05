Βολουδάκη: «Η παραμονή στην Ελλάδα δεν χαρίζεται – Αυστηροποιείται το πλαίσιο για τους διακινητές»

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, ανέδειξε τον συνολικό προσανατολισμό του νέου πλαισίου για τη νόμιμη μετανάστευση, υπογραμμίζοντας ότι «συνιστά μία ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική για την οργάνωση και τον έλεγχο», η οποία «φέρνει τάξη, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του φαινομένου», κατά τη χθεσινή (04/02) συζήτηση του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως τόνισε, το νέο πλαίσιο διασφαλίζει τα δικαιώματα όσων εργάζονται νόμιμα στη χώρα και προστατεύει το κράτος και την κοινωνία από καταχρήσεις και παρανομία. Η κυρία Βολουδάκη επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο εισάγει ουσιαστικές παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν συνολικά τη διαχείριση της μετανάστευσης και ενισχύουν την κοινωνική ένταξη.

Παράλληλα, παρέχονται διευκολύνσεις για φοιτητές και ενισχύεται η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης μέσω συγκεκριμένων και ελεγχόμενων νόμιμων διαδικασιών, ενώ, διασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια στη λειτουργία των ΜΚΟ και αυστηροποιείται το πλαίσιο για την παράνομη διακίνηση ανθρώπων.

Η υφυπουργός υπογράμμισε ότι όσον αφορά στη διάταξη για τους ασυνόδευτους ανηλίκους όσοι πραγματικά δικαιούνται να νομιμοποιηθούν δεν θίγονται, σημειώνοντας ότι οι ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών εξακολουθούν να μπορούν να λάβουν άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή μέσω φοίτησης 6 ετών σε ελληνικό σχολείο, ενώ διατηρείται πλήρως η διάταξη της δεύτερης γενιάς, η οποία αποτελεί «ουσιαστικά και πραγματικά ενταξιακή ρύθμιση».

Ολοκληρώνοντας, η κυρία Βολουδάκη τόνισε ότι το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό με «συστημικό, ρεαλιστικό και αποτελεσματικό τρόπο», επισημαίνοντας ότι η παραμονή στην Ελλάδα δεν χαρίζεται, αλλά θεμελιώνεται σε κανόνες, διαφάνεια και ενεργή συμμετοχή στην οικονομία της χώρας.

