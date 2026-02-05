Κίνηση τώρα: «Κόκκινος» ο Κηφισός - Ποιοι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι

Η αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής την Πέμπτη προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στους οδηγούς, με τον συνδυασμό πυκνής κυκλοφορίας και ολισθηρών οδοστρωμάτων να δυσκολεύει την ομαλή ροή των οχημάτων από νωρίς το πρωί.

Στον κεντρικό οδικό άξονα του Κηφισού, η κυκλοφορία παραμένει βραδεία και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα στο τμήμα μεταξύ Αιγάλεω και Μεταμόρφωσης, όπου οι οδηγοί καλούνται να δείξουν υπομονή λόγω της πυκνότητας των οχημάτων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Παράλληλα, η λεωφόρος Αθηνών παρουσιάζει αυξημένη κίνηση, ειδικά στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά.

Ο Πειραιάς αντιμετωπίζει επίσης αυξημένη κυκλοφορία στους τρεις βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν στο λιμάνι και από αυτό, γεγονός που επιβαρύνει την καθημερινή μετακίνηση των οδηγών και ενδέχεται να επηρεάσει τις μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών.

Παραμένουν ωστόσο οι καθυστερήσεις τόσο στη Λεωφόρο Καλύμνου από τη Βουλιαγμένης προς τη Βάρης - Κορωπίου όσο και στη Βάρης - Κορωπίου από τη Βούλα προς τη Σκάρπιζα ανά τμήματα.