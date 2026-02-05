Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για εμπορία αλλοδαπών - Βίντεο-ντοκουμέντο

Η συμμορία εξανάγκαζε τους αλλοδαπούς σε επαιτεία στα φανάρια - Υπήκοοι Ρουμανίας τα θύματα

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για εμπορία αλλοδαπών - Βίντεο-ντοκουμέντο
Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για εμπορία αλλοδαπών ανδρών, με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση.

Μάλιστα, στο φως της δημοσιότητας δόθηκε και βίντεο με τη δράση της συμμορίας, στο οποίο διακρίνεται ένας άνδρας σε φανάρι να ζητά χρήματα από διερχόμενο αμάξι, αλλά και μια ύποπτη συνάντηση στο τέλος του βίντεο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των αρχών, συνελήφθησαν τρία αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης, ενώ εντοπίστηκαν δώδεκα θύματα που βρίσκονταν υπό πλήρη έλεγχο του κυκλώματος. Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων – εκμετάλλευση της επαιτείας, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, παροχή κινητών μέσων προς διευκόλυνση της εγκληματικής δράσης, περιλαμβάνονται ακόμα επτά άτομα-μέλη.

Πώς δρούσε η συμμορία

Ειδικότερα, για την επίτευξη του σκοπού τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης:

  • εντόπιζαν κυρίως υπηκόους Ρουμανίας, που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων ή περιορισμένων κοινωνικών δεξιοτήτων,
  • έπειθαν και στρατολογούσαν τα θύματά τους με ψευδείς διαβεβαιώσεις για νόμιμη και καλά αμειβόμενη εργασία στην Ελλάδα (σε οικοδομές, εργοστάσια κ.λπ.) ή με αναληθείς υποσχέσεις αποκόμισης υψηλών οικονομικών απολαβών μέσω της επαιτείας,
  • διασφάλιζαν τον έλεγχό τους ήδη από το στάδιο της μετακίνησης, η οποία πραγματοποιούνταν με οχήματα, απευθείας ή μέσω ενδιάμεσων χωρών,
  • μεριμνούσαν για την εγκατάστασή τους σε διαμερίσματα, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, όπου διέμεναν με άλλα άτομα τα οποία ομοίως εκμεταλλεύονταν και
  • παρακρατούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις τα έγγραφα ταυτότητάς τους, επικαλούνταν ύπαρξη δήθεν χρέους ή προέβαιναν σε απειλές, προκειμένου να διασφαλίσουν τη σιωπή και τη συμμόρφωσή τους.
Με τον τρόπο αυτό, τα θύματα τελούσαν υπό πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο, εξαρτώμενοι απόλυτα από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για τη στέγαση, σίτιση και τη γενικότερη διαβίωσή τους, χωρίς να διαθέτουν ουσιαστική εναλλακτική επιλογή.

Ακολούθως, εξαναγκάζονταν σε πολύωρη επαιτεία, κυρίως σε φωτεινούς σηματοδότες και λοιπά πολυσύχναστα σημεία της Αττικής, με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υποδεικνύουν τα σημεία δράσης, να μεριμνούν για τη μεταφορά τους και να ασκούν συνεχή επιτήρηση και έλεγχο.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν 4.876,40 ευρώ, από τα οποία 281,40 ευρώ σε κέρματα, πλήθος παραστατικών αποστολής χρημάτων, κινητά τηλέφωνα, ιδιόχειρες σημειώσεις, 3 αυτοκίνητα – μέσα μεταφοράς των θυμάτων, καθώς και ταξιδιωτικό έγγραφο θύματος, που παρακρατούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι, σε συνεργασία με εξειδικευμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, παρασχέθηκε προστασία και αρωγή σε 12 υπηκόους Ρουμανίας, ενώ αναπτύσσεται συνεργασία με τις Αρχές της Ρουμανίας για τον τυχόν εντοπισμό και άλλων θυμάτων της εγκληματικής οργάνωσης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

