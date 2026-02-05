Χαρδαλιάς: «Δίνουμε καθημερινά μάχη για έργα ουσίας που θωρακίζουν την Αττική»

Στον Δήμο Διονύσου βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς συνεχίζοντας τον κύκλο επισκέψεων που πραγματοποιεί και στους 66 Δήμους του Λεκανοπεδίου, προκειμένου να αφουγκραστεί τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και να παρακολουθήσει διά ζώσης την πορεία υλοποίησης μεγάλων έργων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια.



Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια σύσκεψης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Διονύσου, με τη συμμετοχή της Δημάρχου Κατερίνας Μαϊχόσογλου, Αντιδημάρχων και υπηρεσιακών στελεχών, εξετάστηκε αναλυτικά η πορεία των ασφαλτοστρώσεων και των οδικών παρεμβάσεων, τα αντιπλημμυρικά έργα και οι μελέτες διευθέτησης ρεμάτων, η πρόοδος κατασκευής σχολικών μονάδων, οι παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας σε περιοχές που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις, καθώς και έργα ύδρευσης.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Περιφερειάρχης μετέβη σε μια σειρά από εργοτάξια, προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα του βαθμού προόδου κάθε έργου.

Έργα ασφαλτόστρωσης και αντιπλημμυρικής προστασίας στη Λεωφόρο Σταμάτας – Δροσιάς

Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς επιθεώρησε σημεία της Λεωφόρου Σταμάτας - Δροσιάς, όπου γίνονται ασφαλτοστρώσεις και αναπτύσσονται υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας.

Το έργο αποκατάστασης των ασφαλτικών οδοστρωμάτων της περιοχής, προϋπολογισμού 1.570.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), είναι ενταγμένο στο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής 2021-2025» και αφορά στη συντήρηση και ανακατασκευή οδών με σκυρόδεμα και άσφαλτο σε διάφορα σημεία, συνολικής επιφάνειας 120.143 τ.μ. Πρόκειται για τμήματα δρόμου που χρήζουν συντήρησης μετά την ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης, ομβρίων και ύδρευσης.

Αναφορικά με το κρίσιμο έργο που αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση της Λεωφόρου Σταμάτας - Δροσιάς, θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο συλλογής ομβρίων υδάτων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3.630.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), που στοχεύει στην οριστική αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει ένα σύνθετο δίκτυο αγωγών και φρεατίων, το οποίο εκτείνεται σε τέσσερις βασικούς κλάδους:



- Κεντρικό Αγωγό Λεωφόρου Σταμάτας: Κατασκευή σωληνωτών αγωγών μήκους περίπου 1.000 μέτρων, με διαμέτρους που φτάνουν έως και τα 180 εκ.

- Εγκάρσιο Δίκτυο: Παρεμβάσεις στις οδούς Τραπεζούντος, 25ης Μαρτίου, Στρατηγού Παπάγου και Πόντου για την πλήρη απορροή των υδάτων από τις γύρω γειτονιές.

- Σύγχρονος Εξοπλισμός: Εγκατάσταση περίπου 120 νέων φρεατίων υδροσυλλογής με πλευρικά ανοίγματα και εσχάρες για τη βέλτιστη συλλογή των υδάτων.

- Τελικός Αποδέκτης: Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού μεγάλης διατομής (έως 3,00μ. x 2,00μ.) που θα παροχετεύει τα ύδατα στον υφιστάμενο αποδέκτη της οδού Πανσέδων.

Αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην ΤΥΠΕΤ στον Άγιο Στέφανο

Επόμενος σταθμός της αυτοψίας του Περιφερειάρχη Αττικής ήταν ο Άγιος Στέφανος, όπου έχει δρομολογηθεί η αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), προϋπολογισμού 5.487.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Αντικείμενο του έργου είναι η επανάχρηση και ευρύτερη αξιοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας 2.250 m², εντός οικοπέδου 11.000 m², αποδίδοντάς τους νέα πολιτιστική χρήση.



Η παρέμβαση περιλαμβάνει:

- Ενίσχυση, τροποποίηση και αποκατάσταση του υφιστάμενου κελύφους.

- Αναδιαμόρφωση των εσωτερικών διαρρυθμίσεων ώστε να ενταχθεί στο προβλεπόμενο πρόγραμμα της νέας χρήσης.

- Δημιουργία νέου εσωτερικού αμφιθεάτρου και διασφάλιση παθητικής πυροπροστασίας και πυροδιαφυγής.

- Προσαρμογή στις προδιαγραφές κίνησης και εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ.

- Αποκοπή σημαντικού αριθμού υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων λόγω ανάγκης αναδιάταξης των χώρων.

Η ιδιαίτερη φύση του έργου απαιτεί βαρύτερες δομικές ενισχύσεις από μια τυπική αναδιαμόρφωση, καθώς τα υφιστάμενα στοιχεία παρουσιάζουν σημαντική φθορά και έχουν υποστεί υποβάθμιση με την πάροδο του χρόνου.

Παραδίδεται εντός των επομένων μηνών το νέο Λύκειο Διονύσου

Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς επισκέφθηκε επίσης το εργοτάξιο ανέγερσης του νέου Λυκείου Διονύσου, το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και αναμένεται να παραδοθεί εντός των επόμενων μηνών, προκειμένου να λειτουργήσει το νέο σχολικό έτος 2026 - 2027.



Το κτίριο, προϋπολογισμού 2.468.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), περιλαμβάνει υπόγειους χώρους στάθμευσης, ισόγειο (όπου θα βρίσκονται οι χώροι διοίκησης, το ιατρείο - αναρρωτήριο, 6 αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήριο φυσικών επιστημών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο, γραφείο συλλόγου γονέων, χώροι υγιεινής και αποθηκευτικοί χώροι) και Α’ όροφο (με 6 αίθουσες διδασκαλίας, 2 αίθουσες ξένων γλωσσών, 3 αίθουσες κατεύθυνσης, εργαστήριο σχεδίου, 2 εργαστήρια πληροφορικής, χώρους διοίκησης και χώρους υγιεινής). Η δυναμικότητα του νέου σχολείου θα ανέρχεται στους 300 μαθητές.

Ενεργειακές αναβαθμίσεις στα Γυμνάσια Άνοιξης και Δροσιάς

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των Γυμνασίων Άνοιξης και Δροσιάς, συνολικού προϋπολογισμού 337.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Αμφότερα τα κτήρια θα αναβαθμιστούν κατά δύο ενεργειακές κατηγορίες (από Δ σε Β), με αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων, με τοποθέτηση συστημάτων χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας, παρεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης (αντικατάσταση λέβητα) και αλλαγή των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (LED). Τα συγκεκριμένα σχολεία θα λειτουργήσουν επίσης κανονικά από την προσεχή σχολική περίοδο 2026 - 2027.





Μετά το πέρας των αυτοψιών, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε ότι: «Οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως Περιφερειακή Αρχή είναι μεγάλες· και δεν αφορούν μόνο τον Δήμο Διονύσου, αλλά συνολικά την Αττική, ειδικά τις γειτονιές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όλες αυτές οι καταστάσεις που βιώνουμε με την κλιματική κρίση και την ανάγκη θωράκισης των πόλεων, μας δημιουργούν μεγάλο άγχος αλλά και μεγάλη ευθύνη, προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε συγκροτημένα.

Στον Δήμο Διονύσου, σε πολύ μεγάλο βαθμό, η υλοποίηση των σημαντικών υποδομών για τις οποίες δεσμευτήκαμε προχωρούν κανονικά. Στο τέλος της πορείας θέλουμε να έχουμε ολοκληρώσει όλα όσα έχουμε δεσμευτεί απέναντι στον κόσμο που έχει κουραστεί να ακούει υποσχέσεις, αναλύσεις, συζητήσεις και δικαιολογίες.

Η Περιφέρεια υλοποιεί έναν συνεκτικό και απαιτητικό σχεδιασμό 300+1 έργων, με έμφαση στην ωρίμανση, την ιεράρχηση και την αποτελεσματική υλοποίησή τους. Κοινός στόχος είναι η θωράκιση του Λεκανοπεδίου και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Δίνουμε κάθε μέρα μάχη προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα ουσίας.

Αυτή είναι η δουλειά μας, κι αυτή την ευθύνη έχουμε αναλάβει. Αν είχαμε απεριόριστους πόρους, θα μπορούσαμε να περατώσουμε τα έργα μεμιάς. Επειδή όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, στην πράξη, απαιτείται ιεράρχηση, στόχευση και απόλυτη προσήλωση πρώτα απ’ όλα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής».



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Περιφερειάρχης και στο ζήτημα της διάνοιξης δρόμων εντός σχεδίου, κυρίως σε περιοχές που εφάπτονται με δασικές εκτάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι κρίσιμες, καθώς σε αρκετά σημεία αποτελούν τις μοναδικές οδούς διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται δύσκολες τεχνικές λύσεις, όπως εκβραχισμοί και τοίχοι αντιστήριξης, ωστόσο κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Ένα θέμα που πάντα με προβλημάτιζε, ειδικά στις περιοχές Ζωοδόχου Πηγής και Ροδόπολης, είναι η αντιπυρική προστασία. Έχουμε δρόμους που είναι μέσα στο σχέδιο και ταυτόχρονα εφάπτονται με το δάσος. Αν πιάσει φωτιά και δεν υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις, ελλοχεύει ο κίνδυνος εγκλωβισμού των κατοίκων σε μια οδό, χωρίς δρόμους διαφυγής. Προτεραιότητά μας λοιπόν είναι, και θα είναι πάντοτε, η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Προκειμένου όμως να τεθεί ολιστικά το ζήτημα της αντιπυρικής προστασίας, θα πρέπει να ανοίξει συνολικά το θέμα, με ξεκάθαρες αρμοδιότητες ανά φορέα και εξασφαλισμένους πόρους. Δεν μπορεί να συνδράμει λίγο η Περιφέρεια, λίγο ο Δήμος και λίγο το Κράτος. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιος κάνει τί και με ποια χρήματα».





Τέλος, ειδική μνεία έγινε για την ασφάλεια των μαθητών καθώς «τα έργα πρέπει να παραδίδονται ολοκληρωμένα, με ασφάλεια και ποιότητα. Δεν μπορεί να παραδίδεται ένα σχολείο χωρίς διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και δίχως βασικές υποδομές», ενώ για τα ρέματα Διονύσου και Φασίδερι, επισημάνθηκε η ανάγκη ολοκλήρωσης των οριοθετήσεων και των απαραίτητων τεχνικών έργων, καθώς «τα έντονα καιρικά φαινόμενα καθιστούν την αντιπλημμυρική θωράκιση απολύτως κρίσιμη.

Η Περιφέρεια Αττικής διαχειρίζεται εκατοντάδες ρέματα συνολικού μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων, γεγονός που καθιστά τον προγραμματισμό και την ιεράρχηση των έργων, μια σύνθετη αλλά αναγκαία διαδικασία».

Από την πλευρά της η Δήμαρχος Διονύσου, Κατερίνα Μαϊχόσογλου, ανέφερε πως:

«Είναι μεγάλη χαρά να υποδεχόμαστε στην περιοχή μας τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά για το σταθερό και έμπρακτο ενδιαφέρον που δείχνει προς τον Διόνυσο. Η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής είναι καθοριστική στα μείζονα ζητήματα που απασχολούν την τοπική μας κοινωνία: από τα αναγκαία έργα, τις κρίσιμες υποδομές και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας μέχρι τη θωράκιση του Δήμου έναντι των πλημμυρικών φαινομένων, τη στήριξη των σχολικών μας μονάδων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών μας.

Η συνεργασία μας στα πολύ σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια, βασίζεται στην ευθύνη, στον σχεδιασμό και στην κοινή στόχευση να δίνουμε ουσιαστικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των κατοίκων. Ο Διόνυσος είναι ένας ευλογημένος τόπος, με φυσικό κάλλος άξιο προστασίας, αλλά και με σημαντική πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, που έχει μεγάλα περιθώρια αναβάθμισης. Για αυτό και είναι πολύτιμη η στήριξη της Περιφέρειας Αττικής».



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Διόνυσο, τον κ. Νίκο Χαρδαλιά συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Δημήτρης Δαμάσκος, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Μαίρη Μίσκα.



Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο, τη Δήμαρχο Κατερίνα Μαϊχόσογλου πλαισίωναν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωροταξίας, Αλέξανδρος Κουκάς, η Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Λαμπρινή Νούση, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Ύδρευσης, Γρηγόριος Ίσσαρης και ο Ειδικός Σύμβουλος Τεχνικών Έργων, Αλέξανδρος Τσίγκος.

