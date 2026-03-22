Η Leapmotor ξεκινά παραγωγή στην Ισπανία
Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Leapmotor ετοιμάζεται να ξεκινήσει παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Spain από τον Οκτώβριο του 2026, σε συνεργασία με τον όμιλο Stellantis.
Η κίνηση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή επέκταση της εταιρείας και έρχεται σε μια περίοδο όπου η Leapmotor ανακοίνωσε για πρώτη φορά ετήσια κερδοφορία.
