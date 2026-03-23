VinFast: Πουλά ελάχιστα αυτοκίνητα αλλά επενδύει σε εργοστάσια

Του Γιάννη Σκουφή

Η VinFast συνεχίζει να κινείται επιθετικά στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις της εκεί παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, η βιετναμέζικη εταιρεία επιβεβαίωσε ότι θα ξεκινήσει μέσα στο 2026 την κατασκευή του εργοστασίου της στη Βόρεια Καρολίνα, με στόχο την έναρξη παραγωγής το 2028.

Η συγκεκριμένη επένδυση είχε ανακοινωθεί αρχικά το 2022, με χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε παραγωγή από το 2024. Ωστόσο, ακολούθησαν καθυστερήσεις και τελικά πάγωμα των εργασιών για περισσότερο από ενάμιση χρόνο. Την ίδια στιγμή, οι ταξινομήσεις της εταιρείας στις ΗΠΑ δεν ξεπέρασαν τα 1.500 αυτοκίνητα το 2025, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Από την άλλη η VinFast εμφανίζει ισχυρή ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2025 παρέδωσε συνολικά 196.919 αυτοκίνητα, υπερδιπλασιάζοντας τις επιδόσεις της σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μόνο στο τελευταίο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς σημείωσε αύξηση 127% σε σχέση με το προηγούμενο, δείχνοντας ότι η ζήτηση σε άλλες αγορές ενισχύεται.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι πλήρως θετική. Παρά την αύξηση των εσόδων, η εταιρεία συνεχίζει να καταγράφει σημαντικές ζημιές, ενώ στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει και ζητήματα αξιοπιστίας προϊόντων. Τα VinFast VF 8 και VinFast VF 9 έχουν δεχθεί κριτική, ακόμη και νομικές ενέργειες από ιδιοκτήτες, κυρίως για θέματα φόρτισης και απόδοσης.

Παράλληλα, η VinFast σχεδιάζει περαιτέρω διεθνή επέκταση με νέα εργοστάσια σε Ινδία και Ινδονησία, ενισχύοντας τη στρατηγική της για παγκόσμια παρουσία. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν η επιμονή στην αγορά των ΗΠΑ θα αποδώσει, ειδικά σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εντείνεται και οι απαιτήσεις των καταναλωτών αυξάνονται.

Από την άλλη, η κίνηση για το εργοστάσιο δείχνει ότι η VinFast δεν εγκαταλείπει το αμερικανικό όνειρο, ακόμη κι αν τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν είναι ενθαρρυντικά.