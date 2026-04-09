Τι πρέπει να ελέγξουμε στο αυτοκίνητό μας πριν από ένα ταξίδι

Ένας βασικός έλεγχος πριν την αναχώρηση μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες καταστάσεις

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Πριν από ένα ταξίδι, πρέπει να ελέγχουμε την πίεση και τη φθορά των ελαστικών, καθώς και να έχουμε διαθέσιμη ρεζέρβα.
  • Η στάθμη των λαδιών κινητήρα, του ψυκτικού υγρού, των υγρών φρένων και των υαλοκαθαριστήρων πρέπει να είναι επαρκής.
  • Πρέπει να ελέγχουμε τη λειτουργία των φρένων, την ανάρτηση και να προσέχουμε αν ακούμε περίεργους θορύβους.
  • Η μπαταρία πρέπει να ελεγχθεί, ειδικά αν το αυτοκίνητο έχει μείνει ακινητοποιημένο για μεγάλο διάστημα.
  • Ο έλεγχος των φωτών, του εξοπλισμού ασφαλείας και η καθαριότητα των τζαμιών και καθρεφτών είναι απαραίτητα για την ασφάλεια και την ορατότητα.
Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για τη γιορτή του Πάσχα, με αρκετούς να επιλέγουν να μετακινηθούν με αυτοκίνητο, μεταβαίνοντας σε διάαφορους τόπους της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες οδηγοί θα βρεθούν πίσω από το τιμόνι, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η σωστή προετοιμασία του αυτοκινήτου δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά βασική προϋπόθεση για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι.

Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από την αντιμετώπιση μιας βλάβης στη μέση της διαδρομής. Ένας βασικός έλεγχος πριν την αναχώρηση μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες καταστάσεις και να εξασφαλίσει ότι θα φτάσουμε στον προορισμό μας χωρίς απρόοπτα.

Τι περιλαμβάνει ένας βασικός έλεγχος

Έλεγχος ελαστικών

Τα ελαστικά είναι το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με το δρόμο. Βεβαιωνόμαστε ότι έχουν τη σωστή πίεση, όπως ορίζει ο κατασκευαστής, και ότι το πέλμα τους δεν είναι φθαρμένο. Δεν ξεχνάμε να ελέγξουμε ότι διαθέτουμε και ρεζέρβα, σε περίπτωση που χρειαστεί.

Λάδια κινητήρα και υγρά

Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών είναι απαραίτητος για την καλή λειτουργία του κινητήρα. Παράλληλα, ελέγχουμε το ψυκτικό υγρό, τα υγρά φρένων και το υγρό των υαλοκαθαριστήρων.

Φρένα και ανάρτηση

Ακούμε για τυχόν περίεργους θορύβους και ελέγχουμε αν το πεντάλ των φρένων ανταποκρίνεται σωστά. Αν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, καλό είναι να επισκεφθούμε έναν μηχανικό.

Μπαταρία

Ιδιαίτερα αν το αυτοκίνητο έχει μείνει ακινητοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα. Ένας γρήγορος έλεγχος μπορεί να προλάβει δυσάρεστες εκπλήξεις.

Φώτα και σήματα

Ελέγχουμε ότι όλα τα φώτα λειτουργούν κανονικά: φώτα πορείας, φρένων, φλας και αλάρμ. Η καλή ορατότητα είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα σε νυχτερινά ταξίδια.

Εξοπλισμός ασφαλείας

Βεβαιωνόμαστε ότι διαθέτουμε τρίγωνο, φαρμακείο και πυροσβεστήρα σε καλή κατάσταση. Είναι στοιχεία που μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμα σε περίπτωση ανάγκης.

Καθαριότητα και ορατότητα

Καθαρίζουμε παρμπρίζ, καθρέφτες και φώτα για καλύτερη ορατότητα. Επίσης, ελέγχουμε την κατάσταση των υαλοκαθαριστήρων.

Η σωστή προετοιμασία του αυτοκινήτου πριν από ένα ταξίδι δεν απαιτεί πολύ χρόνο, μπορεί όμως να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ευχάριστο ταξίδι και μια ταλαιπωρία. Με λίγη προσοχή και υπευθυνότητα, μπορούμε να απολαύσουμε τις πασχαλινές αποδράσεις μας με ασφάλεια και ηρεμία.

