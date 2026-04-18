Η Volga επιστρέφει με νέα μοντέλα που βασίζονται σε Geely

Η ιστορική ρωσική Volga κάνει comeback με SUV και sedan που βασίζονται σε κινεζικά μοντέλα της Geely και με παραγωγή σε πρώην εργοστάσιο της VW

Η Volga επιστρέφει με νέα μοντέλα που βασίζονται σε Geely
Του Γιάννη Σκουφή

Η Volga, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της σοβιετικής αυτοκινητοβιομηχανίας, επιστρέφει στην αγορά μετά από χρόνια απουσίας, αλλά με διαφορετική προσέγγιση από το παρελθόν.

Τα νέα μοντέλα της δεν αποτελούν εξ ολοκλήρου δικές της εξελίξεις, καθώς βασίζονται σε ήδη υπάρχουσες πλατφόρμες της Geely, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή συνεργασίας Ρωσίας και Κίνας στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η γκάμα ξεκινά με το Volga K50, ένα SUV που ουσιαστικά αποτελεί ανασχεδιασμένη εκδοχή του Geely Monjaro. Οι αλλαγές περιορίζονται κυρίως στη μάσκα και τα σήματα, καθώς το υπόλοιπο αμάξωμα παραμένει σχεδόν το ίδιο.

Κάτω από το καπό τοποθετείται ένας turbo κινητήρας βενζίνης 2.000 κυβικών με απόδοση περίπου 238 ίππων, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων και τετρακίνηση.

Δίπλα του βρίσκεται το Volga C50, ένα σεντάν που βασίζεται στο Geely Preface. Και εδώ οι διαφοροποιήσεις είναι περιορισμένες, με μικρές αισθητικές παρεμβάσεις στο εμπρός μέρος.

Το εσωτερικό φαίνεται να διατηρεί τη διάταξη του κινεζικού μοντέλου, με ψηφιακό πίνακα οργάνων και κάθετη οθόνη για το σύστημα infotainment. Ο κινητήρας είναι επίσης δίλιτρος, διαθέσιμος σε εκδόσεις 150 και 200 ίππων, με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι τα νέα μοντέλα θα παράγονται στο πρώην εργοστάσιο της Volkswagen στη Νίζνι Νόβγκοροντ, το οποίο χρησιμοποιούνταν μέχρι πρότινος για την κατασκευή μοντέλων των Skoda και VW.

Η επιστροφή της Volga δείχνει ότι η ρωσική αυτοκινητοβιομηχανία αναζητά λύσεις μέσα από διεθνείς συνεργασίες, με την Geely να παίζει καθοριστικό ρόλο. Το ερώτημα παραμένει αν αυτή η στρατηγική θα καταφέρει να δώσει στο ιστορικό όνομα τη δυναμική που είχε στο παρελθόν.

Φωτιά στο πρωτάθλημα με διαστημική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet!

