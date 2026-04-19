Για ποιο λόγο εκτοξεύτηκαν οι εξαγωγές της Κίνας;
Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων Κίνας, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά περίπου 140% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τις 349.000 μονάδες.
Οι εξαγωγές ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων από την Κίνα σημείωσαν ραγδαία αύξηση τον Μάρτιο, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς η παγκόσμια ενεργειακή κρίση ενίσχυσε τη ζήτηση για πιο οικονομικές μετακινήσεις.
Η άνοδος αυτή συνδέεται με την αύξηση των τιμών καυσίμων που προκάλεσαν γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.
