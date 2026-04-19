Αυτή είναι η νέα πινακίδα σήμανσης που μπαίνει στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους - Τι σημαίνει

Οι Αρχές προχωρούν στην τοποθέτηση μιας νέας πινακίδας σήμανσης στους αυτοκινητόδρομους, ώστε οι οδηγοί να μην κινούνται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Για τον λόγο αυτό, έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση μιας νέας πινακίδας σήμανσης σε κρίσιμα σημεία των οδικών δικτύων, κυρίως κόμβους, ώστε να αντιλαμβάνονται οι οδηγοί, ότι κινούνται αντίθετα στο ρεύμα της κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των αυτοκινητόδρομων τοποθετούν μια κόκκινη πινακίδα που γράφει «NO WAY – ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ», ώστε να γίνεται αντιληπτό, ότι απαγορεύεται η κίνηση στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πινακίδα τοποθετείται αντίστροφα στη ροή των οχημάτων, ώστε να είναι ορατή από εκείνους που λανθασμένα θα κινηθούν ανάποδα. Δηλαδή, οι οδηγοί που κινούνται κανονικά, θα βλέπουν μόνο την «πλάτη» της πινακίδας και όχι το μήνυμα που αναγράφεται σ’ αυτήν.