Μπορεί η ακραία αεροδυναμική να φθείρει το χρώμα ενός αυτοκινήτου;

Του Γιάννη Σκουφή

Η ZR1 αποτελεί σήμερα την κορυφαία έκδοση της Corvette και ένα από τα ισχυρότερα αμερικανικά αυτοκίνητα παραγωγής που έχουν κατασκευαστεί. Με 1.085 ίππους από τον διπλά υπερτροφοδοτούμενο V8 των 5,5 λίτρων, το supercar της Chevrlet είναι ικανό να ξεπεράσει τα 345 χλμ./ώρα, ενώ σε ειδικές δοκιμές έχει αγγίξει ακόμη και τα 375 χλμ./ώρα.

Ωστόσο, η αναζήτηση των απόλυτων επιδόσεων φαίνεται πως έφερε στην επιφάνεια ένα απρόσμενο ζήτημα: Κάποιοι ιδιοκτήτες διαπίστωσαν μικρές αποκολλήσεις χρώματος στα σημεία στήριξης της πίσω αεροτομής μετά από οδήγηση σε πίστα με πολύ υψηλές ταχύτητες.

Κοινός παρονομαστής στις περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί είναι το προαιρετικό πακέτο ZTK Performance Package. Πρόκειται για το πιο ακραίο αεροδυναμικό πακέτο της ZR1, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλη σταθερή αεροτομή, μεγαλύτερο εμπρός splitter, πρόσθετα αεροδυναμικά βοηθήματα και ειδικές ρυθμίσεις της ανάρτησης Magnetic Ride.

Η Chevrolet αναφέρει ότι το συγκεκριμένο πακέτο στην τελική ταχύτητα μπορεί να παράγει έως και 545 κιλά κάθετης δύναμης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι τεράστιες δυνάμεις που μεταφέρονται από την αεροτομή στο αμάξωμα είναι πιθανό να προκαλούν καταπόνηση στο χρώμα γύρω από τα σημεία στήριξης.

Τα περιστατικά που έχουν γίνει γνωστά αφορούν αυτοκίνητα που κινήθηκαν με περίπου 295-300 χλμ./ώρα σε πίστα, ενώ οι ζημιές περιορίζονται σε μικρές επιφάνειες που συχνά καλύπτονται από τα ίδια τα στηρίγματα της αεροτομής.

Μέχρι στιγμής η Chevrolet αντιμετωπίζει το θέμα μέσω της εγγύησης, αναλαμβάνοντας το κόστος επισκευής και βαφής των σημείων που επηρεάζονται. Δεν έχει ανακοινωθεί κάποια τεχνική αναβάθμιση, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ερώτημα αν θα υπάρξει μελλοντική βελτίωση στη σχεδίαση της αεροτομής ή των σημείων στήριξής της.