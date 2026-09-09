Το Audi A2 επέστρεψε ως ηλεκτρικό

Το A2 e-tron, όπως είναι η πλήρης ονομασία του, θα είναι και το πιο προσιτό οικονομικά ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας.

Bασίζεται στην πλατφόρμα MEB του ομίλου Volkswagen, έχει πολλά κοινά με το VW ID.3 Neo, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του αρχέτυπου -την έντονα κεκλιμένη οροφή και την ψηλά τοποθετημένη πίσω αεροτομή- που κατασκευαζόταν έως το 2005.

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