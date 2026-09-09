Το Audi A2 επέστρεψε ως ηλεκτρικό
Μετά από δύο ολόκληρες δεκαετίες η Audi επαναφέρει την επωνυμία Α2 σε ένα νέο ηλεκτρικό μοντέλο.
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Το A2 e-tron, όπως είναι η πλήρης ονομασία του, θα είναι και το πιο προσιτό οικονομικά ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας.
Bασίζεται στην πλατφόρμα MEB του ομίλου Volkswagen, έχει πολλά κοινά με το VW ID.3 Neo, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του αρχέτυπου -την έντονα κεκλιμένη οροφή και την ψηλά τοποθετημένη πίσω αεροτομή- που κατασκευαζόταν έως το 2005.
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Το Audi A2 επέστρεψε ως ηλεκτρικό
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