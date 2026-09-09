Δείτε ένα Toyota Hilux να αψηφά τη βαρύτητα

Ένα τροποποιημένο Toyota Hilux αποδεικνύει τις δυνατότητές του σε μία σχεδόν κάθετη λασπωμένη κατάβαση στην Αυστραλία, έχοντας μάλιστα πίσω του ένα φορτωμένο τροχόσπιτο.

Newsroom

Δείτε ένα Toyota Hilux να αψηφά τη βαρύτητα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
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Του Γιάννη Σκουφή

Οι δυνατότητες ενός Toyota Hilux μακριά από την άσφαλτο είναι γνωστές, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο οδηγός αποφάσισε να ανεβάσει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας. Το pick-up βρίσκεται μπροστά σε μια εξαιρετικά απότομη λασπωμένη κατηφόρα, ενώ πίσω του υπάρχει ένα πλήρως εξοπλισμένο τροχόσπιτο.

Στο τιμόνι βρίσκεται ο Dan, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Ghost X, ένας παραπληγικός οδηγός με μεγάλη εμπειρία στις εκτός δρόμου διαδρομές. Το αυτοκίνητό του είναι ένα Toyota Hilux του 2024, το οποίο έχει δεχθεί αρκετές μετατροπές για απαιτητική χρήση.

Διαθέτει ανυψωμένη ανάρτηση, μεγαλύτερους τροχούς με ειδικά off-road ελαστικά, σνόρκελ, μεταλλικό εμπρός προφυλακτήρα και πρόσθετη προστασία του αμαξώματος. Αντίθετα, ο turbo-diesel κινητήρας των 2.800 κυβικών παραμένει εργοστασιακός.

Το σκηνικό είναι το Gunshot Creek, ένα από τα πιο γνωστά και δύσκολα περάσματα του Old Telegraph Track στο Cape York του Queensland. Μπροστά στο Hilux βρίσκεται ένα βαθύ χαντάκι με μια κλίση που με το μάτι πλησιάζει το κάθετο.

Ο Dan κατεβάζει το Hilux με πολύ χαμηλή ταχύτητα, αφήνοντας σταδιακά το εμπρός μέρος να βυθιστεί στη λάσπη. Παρά την κλίση και το επιπλέον βάρος, το pick-up διατηρεί την πορεία και την πρόσφυσή του, ενώ το τροχόσπιτο ακολουθεί χωρίς να διπλώσει ή να ανατραπεί.

Το εντυπωσιακό στην προσπάθεια δεν είναι μόνο οι δυνατότητες του Hilux. Σε ένα τόσο δύσκολο πέρασμα, η σωστή επιλογή γραμμής, οι πολύ μικρές κινήσεις στο τιμόνι και ο έλεγχος της ταχύτητας είναι καθοριστικοί, ιδιαίτερα όταν πίσω από το αυτοκίνητο υπάρχει ένα βαρύ trailer.

Η συγκεκριμένη κατάβαση αποτελεί τελικά περισσότερο επίδειξη εμπειρίας και σωστής προετοιμασίας παρά απλώς μια δοκιμή των δυνατοτήτων του Toyota Hilux.

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