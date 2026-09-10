Η Audi θέλει ξανά αυτοκίνητα που θα βγάζουν συναίσθημα

Η Audi θέλει να επιστρέψει σε πιο ιδιαίτερα και οδηγοκεντρικά μοντέλα, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται και για έναν διάδοχο του R8.

Newsroom

Η Audi θέλει ξανά αυτοκίνητα που θα βγάζουν συναίσθημα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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  • Η Audi επιδιώκει να επανέλθει σε οδηγοκεντρικά μοντέλα που προκαλούν συναίσθημα, χωρίς όμως να έχει αποφασίσει για διάδοχο του R8.
  • Η τεχνολογία της Nuvolari θα αξιοποιηθεί ευρύτερα, ειδικά στην επόμενη γενιά του συστήματος quattro με έλεγχο μέσω λογισμικού και αυτο-εκμάθηση.
  • Στις εκδόσεις RS, η τετρακίνηση θα εστιάζει στην πρόσφυση και οδηγική απόλαυση, ενώ στις συμβατικές εκδόσεις στην ενεργειακή απόδοση.
  • Η Audi θέλει να επαναφέρει στοιχεία που την διαφοροποίησαν στο παρελθόν, όπως το πρώτο TT και τα Avant.
  • Η μελλοντική γκάμα της εταιρείας θα περιλαμβάνει μοντέλα με χαρακτήρα πέρα από την τεχνολογική και ενεργειακή αποδοτικότητα.
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Του Γιάννη Σκουφή

Τόσο το R8 όσο και το TT ήταν δύο από τα μοντέλα που κατάφεραν να δώσουν στην Audi έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Και παρότι σήμερα κανένα από τα δύο δεν βρίσκεται στην παραγωγή, στο Ingolstadt, την έδρα της μάρκας φαίνεται πως υπάρχει διάθεση να επιστρέψουν σταδιακά μοντέλα που θα λειτουργούν περισσότερο με το συναίσθημα και λιγότερο με τη λογική.

Αυτό ξεκαθάρισε ο επικεφαλής Έρευνας και Εξέλιξης της Audi, Rouven Mohr, με αφορμή τη Nuvolari, την οποία χαρακτήρισε ως τον «οδηγό» για τη μελλοντική κατεύθυνση της εταιρείας.

«Θα δείτε και άλλα μοντέλα με συναίσθημα. Αυτό δεν σημαίνει R8, ναι ή όχι. Δεν έχει αποφασιστεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες», ανέφερε ο Mohr.

Και αυτές οι προτεραιότητες έχουν να κάνουν κυρίως με τη μεγάλη ανανέωση της γκάμας της Audi. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η τεχνολογία της Nuvolari θα περιοριστεί σε ένα κορυφαίο μοντέλο και μόνο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επόμενη γενιά του συστήματος quattro. Η Audi μεταφέρει πλέον όλο και μεγαλύτερο μέρος του ελέγχου της τετρακίνησης στο λογισμικό, χρησιμοποιώντας αυτο-εκμάθηση για τη διαχείριση της ροπής μεταξύ των τροχών.

Στις εκδόσεις RS η τεχνολογία θα ρυθμίζεται με προτεραιότητα στην πρόσφυση και την οδηγική απόλαυση, ενώ στις συμβατικές εκδόσεις θα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση.

Παράλληλα, η Audi θέλει να επαναφέρει στοιχεία που στο παρελθόν τη διαφοροποίησαν από τον ανταγωνισμό. Ο Mohr αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο πρώτο TT και στα Avant, θυμίζοντας ότι ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εταιρείας ήρθαν όταν επέλεξε να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο.

Η επιστροφή του R8 επομένως παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Αυτό που φαίνεται περισσότερο βέβαιο είναι ότι η Audi δεν θέλει η μελλοντική της γκάμα να περιοριστεί αποκλειστικά σε αυτοκίνητα που είναι απλώς αποδοτικά και τεχνολογικά προηγμένα. Θέλει ορισμένα από αυτά να αποκτήσουν ξανά χαρακτήρα. Για να δούμε, τι θα δούμε…

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