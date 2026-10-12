Ράλλυ Ακρόπολις 2027: Από τις 24 έως και τις 27 Ιουνίου

Το νέο ημερολόγιο εγκρίθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA και περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές, τόσο σε επίπεδο διοργανώσεων όσο και στη γεωγραφική κατανομή των αγώνων.

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