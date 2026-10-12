Ράλλυ Ακρόπολις 2027: Από τις 24 έως και τις 27 Ιουνίου
Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου 2027 και θα αποτελέσει τον έβδομο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC), το οποίο την επόμενη χρονιά θα περιλαμβάνει 15 αγώνες σε πέντε ηπείρους.
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Το νέο ημερολόγιο εγκρίθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA και περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές, τόσο σε επίπεδο διοργανώσεων όσο και στη γεωγραφική κατανομή των αγώνων.
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