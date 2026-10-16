Tesla: Μπορείς πλέον να φύγεις από Supercharger χωρίς να βγάλεις το καλώδιο

Η Tesla ενεργοποιεί μια νέα λειτουργία έκτακτης ανάγκης που επιτρέπει στον οδηγό να απομακρυνθεί από σταθμό φόρτισης με συνδεδεμένο το καλώδιο, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει σημαντικές ζημιές.

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Tesla: Μπορείς πλέον να φύγεις από Supercharger χωρίς να βγάλεις το καλώδιο
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  • Η Tesla εισήγαγε τη λειτουργία Emergency Drive Away που επιτρέπει την απομάκρυνση από Supercharger με το καλώδιο φόρτισης συνδεδεμένο.
  • Η λειτουργία ενεργοποιήθηκε μετά από περιστατικό πυροβολισμών όπου η αδυναμία απομάκρυνσης του αυτοκινήτου προκάλεσε πρόβλημα.
  • Η χρήση της λειτουργίας προκαλεί σημαντικές ζημιές στη θύρα φόρτισης, το καλώδιο και τον Supercharger, με κόστος αποκατάστασης έως 25.000 δολάρια.
  • Η δυνατότητα προορίζεται μόνο για έκτακτες ανάγκες και είναι διαθέσιμη προς το παρόν μόνο σε Superchargers των ΗΠΑ και σε ορισμένα μοντέλα Tesla μετά το 2021.
  • Δεν υπάρχει ακόμα χρονοδιάγραμμα για τη διάθεση της λειτουργίας στην Ευρώπη ή σε φορτιστές τρίτων και οικιακούς Wall Connectors.
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Του Γιάννη Σκουφή

Μια νέα δυνατότητα προσθέτει η Tesla στα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των επιβατών ακόμη και εις βάρος της υλικής ζημιάς. Η λειτουργία Emergency Drive Away επιτρέπει στον οδηγό να ξεκινήσει από έναν Supercharger χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως να αποσυνδέσει το καλώδιο φόρτισης.

Η απόφαση συνδέεται με το περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε την 1η Αυγούστου 2026 στο Αϊντάχο των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένα Tesla δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από το σημείο επειδή ήταν συνδεδεμένο στο φορτιστή.

Με την ενημέρωση λογισμικού 2026.38.3, η Tesla επιτρέπει πλέον την παράκαμψη του συστήματος που εμποδίζει την εκκίνηση κατά τη φόρτιση. Ο οδηγός επιλέγει Drive και στην κεντρική οθόνη εμφανίζεται προειδοποίηση. Μόλις επιβεβαιώσει την εντολή, μπορεί να ξεκινήσει αμέσως.

Η διαδικασία, ωστόσο, δεν είναι ανώδυνη. Κατά την απομάκρυνση, ο σύνδεσμος αποσπάται βίαια, προκαλώντας ζημιές στη θύρα φόρτισης, στο καλώδιο και ενδεχομένως στον Supercharger. Σε σχετικό βίντεο της Tesla φαίνεται ακόμη και διαρροή ψυκτικού υγρού από το καλώδιο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στην υποδομή φόρτισης μπορεί να φτάσει τα 25.000 δολάρια, περίπου 21.400 ευρώ. Μετά τη χρήση της λειτουργίας απαιτείται επίσης έλεγχος του αυτοκινήτου σε συνεργείο.

Η Tesla προειδοποιεί ότι η δυνατότητα προορίζεται αποκλειστικά για πραγματικές καταστάσεις κινδύνου, ενώ διατηρεί το δικαίωμα επιβολής πρόσθετων χρεώσεων σε περίπτωση κατάχρησης.

Προς το παρόν, το Emergency Drive Away λειτουργεί μόνο στους Superchargers των ΗΠΑ. Δεν υποστηρίζεται από φορτιστές τρίτων κατασκευαστών ή οικιακούς Wall Connectors, ούτε από τις Model S και Model X πριν από το 2021. Για την Ευρώπη δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη χρονοδιάγραμμα διάθεσης.

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