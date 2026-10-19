Αυτό είναι το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο
Το νέο Audi Q7 απέσπασε την κορυφαία διάκριση των πέντε αστέρων στις δοκιμές του Euro NCAP, πετυχαίνοντας παράλληλα μια ιστορική επίδοση.
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Είναι το πρώτο αυτοκίνητο που συγκέντρωσε βαθμολογία 100% στην κατηγορία Post Crash Safety, η οποία αξιολογεί την προστασία των επιβατών μετά από ένα ατύχημα.
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