Αυτό είναι το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο

Είναι το πρώτο αυτοκίνητο που συγκέντρωσε βαθμολογία 100% στην κατηγορία Post Crash Safety, η οποία αξιολογεί την προστασία των επιβατών μετά από ένα ατύχημα.

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