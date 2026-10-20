Honda NSX Tensei: Επιστρέφει με 420 ίππους και τιμή 880.000 ευρώ

Του Γιάννη Σκουφή

Το Honda NSX της δεκαετίας του ‘90 εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ιαπωνικά σπορ αυτοκίνητα. Τώρα, η JAS Motorsport, σε συνεργασία με την Pininfarina, παρουσιάζει την τελική μορφή του Tensei, μιας σύγχρονης ανακατασκευής που διατηρεί τον χαρακτήρα του αρχέτυπου, αλλά με σημαντικές τεχνικές αναβαθμίσεις.

Η Pininfarina, που είχε συμμετάσχει και στη σχεδίαση του αυθεντικού NSX, επανασχεδίασε το αμάξωμα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ανθρακονήματα. Οι αναδυόμενοι προβολείς παραμένουν, πλέον με τεχνολογία LED, ενώ τα πιοο φαρδιά μετατρόχια και τα τονισμένα φτερά του εξασφαλίζουν μια πιο επιθετική εμφάνιση. Το βάρος περιορίζεται στα 1.250 κιλά, χωρίς υγρά.

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Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ο γνωστός ατμοσφαιρικός V6 της Honda, τον οποίο ανέλαβε να αναβαθμίσει η Judd. Η χωρητικότητά του αυξήθηκε από τα 3.000 κυβικά στα 3.400 και η ισχύς του έχει ανέβει πλέον στους 420 ίππους, από 280. Ο κόφτης ανέβηκε στις 8.500 σ.α.λ., ενώ το κιβώτιο είναι ένα χειροκίνητο έξι σχέσεων με επιλογέα από τιτάνιο.

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Στο εσωτερικό διατηρείται η βασική αρχιτεκτονική του NSX, με την προσθήκη ψηφιακού πίνακα οργάνων και σύγχρονων λεπτομερειών.

Η παραγωγή του JAS Tensei θα περιοριστεί σε μόλις 35 αυτοκίνητα, με τιμή 880.000 ευρώ. Μάλιστα, στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται το αρχικό Honda NSX που απαιτείται για τη μετατροπή, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το τελικό κόστος.