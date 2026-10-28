Fiat Koala: Το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με τιμή κοντά στις 15.000 ευρώ

Η Fiat ετοιμάζει ένα προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο που θα διαδεχθεί το Pandina, θα βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το νέο Citroen 2CV και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2028.

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Fiat Koala: Το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με τιμή κοντά στις 15.000 ευρώ
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  • Η Fiat προετοιμάζει ένα νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, πιθανώς με την ονομασία Koala, που θα κυκλοφορήσει το 2028 ως διάδοχος του Pandina.
  • Το νέο μοντέλο θα βασίζεται στην πλατφόρμα E-Car της Stellantis, κοινή με το ηλεκτρικό Citroen 2CV, και θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Pomigliano d’Arco στην Ιταλία.
  • Θα εξοπλίζεται με μπαταρίες LFP χωρητικότητας 25-35 kWh, προσφέροντας αυτονομία 200-300 χιλιομέτρων και ισχύ 40-90 ίππων, χωρίς επίσημες επιβεβαιώσεις.
  • Ο σχεδιασμός του Koala θα διατηρεί στοιχεία από το ιστορικό Panda, αλλά δεν θα ακολουθεί καθαρά ρετρό στυλ, σύμφωνα με τον επικεφαλής σχεδιασμού της Fiat.
  • Η τιμή εκκίνησης του νέου ηλεκτρικού αυτοκινήτου αναμένεται να είναι περίπου 15.000 ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα πιο προσιτά μοντέλα στην ευρωπαϊκή αγορά.
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Του Γιάννη Σκουφή

Η Fiat σχεδιάζει να ενισχύσει την παρουσία της στα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με ένα νέο μοντέλο, το οποίο ενδέχεται να ονομαστεί Koala. Η ιταλική εταιρεία έχει ήδη κατοχυρώσει την ονομασία, αν και δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα χρησιμοποιηθεί στην έκδοση παραγωγής.

Το νέο ηλεκτρικό θα τοποθετηθεί κάτω από το Grande Panda και ουσιαστικά θα αποτελέσει τον διάδοχο του σημερινού Pandina. Το τελευταίο, που βασίζεται στην τρίτη γενιά του Panda του 2012, αναμένεται να παραμείνει στην παραγωγή τουλάχιστον μέχρι το 2027, ενώ δεν αποκλείεται τα δύο μοντέλα να συνυπάρξουν εμπορικά για κάποιο διάστημα.

Η σημαντικότερη είδηση αφορά την «συγγένεια» του νέου Fiat με το ηλεκτρικό Citroen 2CV, το οποίο επίσης προγραμματίζεται για το 2028. Και τα δύο θα χρησιμοποιούν τη νέα πλατφόρμα E-Car της Stellantis, η οποία εξελίσσεται με στόχο τη δημιουργία απλών και οικονομικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που θα κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

Μάλιστα, η παραγωγή τους σχεδιάζεται να πραγματοποιείται στο εργοστάσιο του Pomigliano d’Arco, στη νότια Ιταλία, όπου κατασκευάζεται σήμερα το Pandina.

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Παρότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν έχουν οριστικοποιηθεί, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μπαταρίες LFP χωρητικότητας 25 έως 35 kWh, που θα εξασφαλίζουν αυτονομία περίπου 200-300 χιλιομέτρων. Η ισχύς εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 40 έως 90 ίππους, ανάλογα με την έκδοση, χωρίς πάντως να υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση.

Σχεδιαστικά, το Koala αναμένεται να διατηρήσει ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστορικού Panda, χωρίς όμως να ακολουθήσει μια καθαρά ρετρό προσέγγιση. Αυτό έχει ήδη ξεκαθαρίσει ο επικεφαλής σχεδιασμού της Fiat, François Leboine, ο οποίος έχει μιλήσει για μια διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πάντως, συγκεντρώνει η τιμή. Στόχος είναι το νέο ηλεκτρικό Fiat να ξεκινά από περίπου 15.000 ευρώ, κάτι που θα το τοποθετούσε ανάμεσα στα πιο προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα της ευρωπαϊκής αγοράς.

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