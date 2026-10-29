BYD: Σήκωσε τον τροχό και έφυγε με τη δαγκάνα της Τροχαίας!

Του Γιάννη Σκουφή

Έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο για να αποφύγει την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου του βρήκε ένας οδηγός στην Κίνα. Πρωταγωνιστής του περιστατικού είναι ένα BYD Fangchengbao Bao 8, το οποίο κατάφερε να απομακρυνθεί από θέση στάθμευσης κινούμενο ουσιαστικά με τρεις τροχούς!

Το περιστατικό καταγράφηκε στην πόλη Lianyunggang και το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό φαίνεται το μεγάλο SUV να ξεκινά έχοντας τον εμπρός αριστερό τροχό σηκωμένο περίπου 30 εκατοστά από το έδαφος, μαζί με τη μεταλλική δαγκάνα που είχε τοποθετηθεί για την ακινητοποίησή του.

Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν πρόκειται για κάποιο ψηφιακά επεξεργασμένο βίντεο, αλλά για ένα πραγματικό που δείχνει το τι μπορεί να κάνει το Bao 8. Το οποίο διαθέτει την προηγμένη υδραυλική ανάρτηση DiSus-P Ultra της BYD, η οποία μπορεί να μεταβάλλει ανεξάρτητα το ύψος κάθε τροχού και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να τον σηκώσει εντελώς από το έδαφος.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει σχεδιαστεί κυρίως για εκτός δρόμου χρήση, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να ξεπερνά εμπόδια, όπως μεγάλες πέτρες ή βαθιά αυλάκια. Παράλληλα, διευκολύνει την αλλαγή τροχού χωρίς τη χρήση γρύλου, ενώ μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη και σε περίπτωση κλαταρίσματος.

Σύμφωνα με την BYD, το σύστημα μπορεί να ασκήσει ανυψωτική δύναμη άνω των 8,6 τόνων και να διατηρήσει έναν τροχό στον αέρα για έως 24 ώρες. Η κίνηση με τρεις τροχούς επιτρέπεται με ταχύτητα έως 15 χλμ./ώρα.

Φυσικά, οι μηχανικοί της BYD δεν είχαν κατά νου την αποφυγή προστίμων στάθμευσης όταν εξέλισσαν το συγκεκριμένο σύστημα. Ωστόσο, ο οδηγός του Bao 8 απέδειξε ότι η εν λόγω τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί και με πιο ευφάνταστους τρόπους.