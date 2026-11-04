Η Peugeot σκέφτεται την παραγωγή του θηριώδους E-T16

Και αυτό γιατί η γαλλική εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να περάσει στην παραγωγή συνδέοντας την επιστροφή της στα σπορ μοντέλα με την παράδοση του 205 Turbo 16.

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