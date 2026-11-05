Οδηγούμε το νέο Honda Prelude στην πίστα των Μεγάρων

Το Honda Prelude είναι ένα από αυτά. Για όσους θυμούνται τα ιαπωνικά κουπέ των δεκαετιών του ‘80 και του ‘90, η επιστροφή του έχει ξεχωριστή σημασία.

Κυρίως επειδή πρόκειται για μια κατηγορία που τα τελευταία χρόνια έχει σχεδόν εξαφανιστεί από την αγορά.

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