Η Volkswagen εξετάζει εκ νέου εργοστάσιο στην Τουρκία για μοντέλα από την Κίνα
Επτά χρόνια μετά την αρχική διερεύνηση για εργοστάσιο στην Τουρκία, η Volkswagen εξετάζει ξανά το ενδεχόμενο τοπικής παραγωγής, αυτή τη φορά με διαφορετική προσέγγιση.
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Αντί μιας νέας μεγάλης μονάδας για ευρωπαϊκά μοντέλα, στο τραπέζι βρίσκεται η συναρμολόγηση αυτοκινήτων που έχουν εξελιχθεί στην Κίνα, με αρχικό προορισμό την τουρκική αγορά.
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