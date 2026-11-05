Η Volkswagen εξετάζει εκ νέου εργοστάσιο στην Τουρκία για μοντέλα από την Κίνα

Αντί μιας νέας μεγάλης μονάδας για ευρωπαϊκά μοντέλα, στο τραπέζι βρίσκεται η συναρμολόγηση αυτοκινήτων που έχουν εξελιχθεί στην Κίνα, με αρχικό προορισμό την τουρκική αγορά.

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