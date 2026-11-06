Toyota: Επιστρέφει η θρυλική Celica στο WRC – Δύο εργοστασιακές ομάδες με διαφορετικά αγωνιστικά

Snapshot Η Toyota επιστρέφει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι με δύο εργοστασιακές ομάδες και διαφορετικά αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Η ομάδα TOYOTA Racing θα χρησιμοποιεί τη νέα GR Celica Rally1 με επικεφαλής τον Evans και τους οδηγούς Oliver Solberg και Sami Pajari.

Η ομάδα GAZOO Racing TOYOTA θα συνεχίσει με τη GR Yaris Rally1 και θα έχει στους οδηγούς τους Tanak, Rovanpera και Takamoto Katsuta.

Η Toyota διαθέτει συνολικά τρεις παγκόσμιους πρωταθλητές στο δυναμικό της για το WRC. Snapshot powered by AI

Η Toyota επιστρέφει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, καθώς η ιαπωνική εταιρεία θα συμμετέχει με δύο ξεχωριστές εργοστασιακές ομάδες και δύο διαφορετικά αγωνιστικά αυτοκίνητα, επαναφέροντας την Celica ως ένα από τα πιο ιστορικά ονόματα των ράλι.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Toyota, η πρώτη ομάδα θα αγωνίζεται με την ονομασία TOYOTA Racing και θα χρησιμοποιεί τη νέα GR Celica Rally1. Επικεφαλής θα είναι ο Evans, έχοντας δίπλα του τους Oliver Solberg και Sami Pajari, δύο οδηγούς που πραγματοποίησαν εξαιρετική σεζόν το 2026 και διεκδίκησαν μέχρι το τέλος τον τίτλο.

Η δεύτερη ομάδα, με την ονομασία GAZOO Racing TOYOTA, θα συνεχίσει με τη GR Yaris Rally1, έχοντας στις τάξεις της τους Tanak, Rovanpera και Takamoto Katsuta. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ισχυρή σύνθεση, καθώς η Toyota θα διαθέτει συνολικά τρεις παγκόσμιους πρωταθλητές στο δυναμικό της.