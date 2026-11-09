Το Cupra Raval διεκδικεί τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027
Το Cupra Raval βρίσκεται στην τελική επτάδα για το βραβείο «Car of the Year 2027», διεκδικώντας την πρώτη νίκη της ισπανικής μάρκας στον θεσμό.
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Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο επιλέχθηκε ανάμεσα σε 38 υποψήφια αυτοκίνητα από την κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν 64 δημοσιογράφοι αυτοκινήτου από 25 χώρες.
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