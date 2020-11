Θαύμα δεν είναι ότι κυβέρνησε ο Τραμπ αλλά ότι έζησε

Είναι λογικό να αντιπαθείς τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπηρέτησε ποτέ τη σχολή του «καλού παιδιού». Ξέρεις από αυτούς τους «ναι μεν αλλά». Αυτοί που εδώ και κάτι αιώνες «κωλομπαρεύουν» μια χαρά την ανθρωπότητα.

Ο Τραμπ είναι λεφτάς, είχε από πάντα ωραίες γυναίκες δίπλα του, έκανε ζωάρα, δεν έδινε ιδιαίτερο λογαριασμό σε κανένα. Α! Είχε και ένα ακόμη ελάττωμα. Βγήκε Πρόεδρος των ΗΠΑ και το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να κάνει κάτι καλό για την χώρα του και τους πολίτες της. Ίσως για αυτό προ κορονοϊού, οι ΗΠΑ είχαν ιστορικά χαμηλό ποσοστό ανεργίας και ιστορικά υψηλό ΑΕΠ. Κι αυτά δεν αμφισβητούνται.

Γι’αυτό ακριβώς λοιπόν τον πατριωτικό χαρακτήρα του από την στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε Πρόεδρος των ΗΠΑ, κατηγορήθηκε για: κατασκοπεία, σεξουαλική παρενόχληση, ρατσισμό, εγκληματική αμέλεια και… δυσάρεστη αναπνοή!

Και 4 χρόνια πολεμήθηκε από ένα σύστημα που όμοιο του δεν είχε απέναντι του ουδείς πολιτικός σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ούτε καν ο «χοντρούλης» στη Βόρεια Κορέα. Aπό το Holywood μέχρι το ΝΒΑ και από τη Ριάνα μέχρι τον τελευταίο ράπερ, όλοι οι επώνυμοι των ΗΠΑ όχι απλά στήριξαν αλλά προπαγάνδισαν υπέρ του Τζο Μπάιντεν, χορεύοντας στο ρυθμό του ταμπούρλου που βαράει εδώ και αιώνες η Νέα Τάξη Πραγμάτων. Αυτή που έβλεπε ότι με τον Τραμπ «πλανητάρχη» τα πράγματα θα ζόριζαν… Τι έκανε όμως το τέρας Τραμπ σε γενικές γραμμές αυτά τα 4 χρόνια:

Μετέφερε την παραγωγή στις ΗΠΑ βάζοντας δασμούς σε εταιρίες που εισάγουν προϊόντα, καταπολεμώντας την ανεργία. Τη μεγαλύτερη δηλαδή απειλή των κοινωνιών και κατ’επέκταση των Κρατών.

Ήταν ο μόνος πρόεδρος των ΗΠΑ που δεν έχει κάνει ούτε ένα πόλεμο επί των ημερών του, επαναφέροντας μάλιστα στις ΗΠΑ τη συντριπτική πλειοψηφία των στρατευμάτων. Ο διάδοχος του έχει περάσει στην Ιστορία για τη φράση «βομβαρδίστε το Βελιγράδι». Για να μην ξεχνιόμαστε…

Κατήγγειλε την Κίνα (που τώρα ανθίζει οικονομικά την ώρα που ο υπόλοιπος πλανήτης υποφέρει) για την πανδημία, σταμάτησε τη χρηματοδόσητη και εν συνεχεία αποχώρησε από τον ΠΟΥ, ο ρόλος του οποίου είναι τουλάχιστον περίεργος.

Υπέγραψε Νόμο όχι απλά για να σταματήσει η λογοκρισία από τους ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ των social media αλλά και επιτέλους να είναι υπόλογοι απέναντι στο νόμο σε περίπτωση που κλειδώνουν λογαριασμούς ή σελίδες ή κόβουν διαφημίσεις προς συγκεκριμένους χρήστες ή τους "εξαφανίζουν" από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Αν αναρωτιέστε τι από όλα τα παραπάνω είναι… δημοφιλές, η απάντηση είναι απλή: ΤΙΠΟΤΑ. Κι όλα, μα όλα, πάνε κόντρα στο πιο ισχυρό κατεστημένο που γνώρισε ο πλανήτης. Αυτό της Παγκοσμιοποίησης. Μια παγκοσμιοποίηση που ο τρελό-Ντόναλντ πολέμησε με το καλημέρα! Όταν στην πρώτη ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη ξεκίνησε με τη φράση «Τhe future belongs to nation states not to globalism», όπως λέει κι ένας καλός φίλος, δεν είναι θαύμα ότι κυβέρνησε για 4 χρόνια-όπως κυβέρνησε- αλλά ότι έζησε…

