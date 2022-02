Οικονομία και ακρίβεια θα σύρουν το χορό μέχρι τις εκλογές

Τελικά όπως φαίνεται στον ορίζοντα, όποτε κι αν στηθούν κάλπες, θα στηθούν με διακύβευμα την οικονομία και όχι επί της βάσης των επιπτώσεων της πανδημίας και των άλλων αντιπαραθέσεων που απασχολούν την πολιτική σκακιέρα – Ποιες είναι οι προτάσεις των κομμάτων για έξοδο από την κρίση;

Διαχρονικά έχει αποδειχθεί ότι τα ζητήματα της οικονομίας είναι αυτά που ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις. Αντιπολίτευση και κυβέρνηση συγκρούονται στο μέτωπο της ακρίβειας και των φοροελαφρύνσεων αν και γνωρίζουν ότι χρήματα για να καλυφθεί το «κενό» δεν υπάρχουν. Το έλλειμμα είναι τεράστιο, ο πληθωρισμός χτυπάει κόκκινο, τα δημόσια έσοδα πενιχρά και το 2022 δημοσιονομικά είναι ένα έτος «μεταβατικό» εις το οποίο η κυβέρνηση καλείται να τηρήσει τις δεσμεύσεις στο μέτωπο των ελαφρύνσεων και ενίσχυσης των εισοδημάτων, αλλά και παράλληλα να διατηρήσει το κλίμα της δημοσιονομικής ισορροπίας έναντι των θεσμών και της αυξημένης εποπτείας. Ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας που θα τινάξει στον αέρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Δεν απέχουμε πολύ από το σημείο που η μέση ελληνική οικογένεια δεν θα μπορεί να αντεπεξέλθει στις βασικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρόωρες εκλογές θα δώσουν ένα σήμα πολιτικής αστάθειας στους επενδυτές και αυτό είναι πέρα για πέρα αληθές. Από την άλλη μεριά η χώρα μας εξακολουθεί να μην παράγει πλούτο παρά το γεγονός ότι όλοι μιλούν για κεφάλαια και επενδύσεις. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ήδη ξοδέψει μεγάλο «οικονομικό» κεφάλαιο περίπου 43,3 δισ. ευρώ το διάστημα 2020-2021 για να καλύψει τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας. Θα πρέπει τώρα να αρχίσει τη μείωση του δημόσιου χρέους, που έφτασε στο 206,3% το 2020 (αύξηση +26%) και του ελλείμματος, που εκτοξεύθηκε στο -10% το 2020 από πλεόνασμα +1,3% το 2019.

Η εξίσωση δεν είναι απλά δύσκολη είναι σα να σπρώχνεις ελέφαντα στις σκάλες, pushing an elephant up the stairs… Υπό αυτές τις συνθήκες προφανώς πλήττεται καίρια το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών και δημιουργείται ένα εκρηκτικό κλίμα το οποίο θα αποτυπωθεί στις κάλπες, όποτε κι αν στηθούν. Προφανώς και το κλίμα ευνοεί τη ρητορική συνολικά της αντιπολίτευσης η οποία θα μπορεί να καταγγέλλει την κυβέρνηση για την οικονομική δυστοκία και την ανέχεια των ελληνικών νοικοκυριών.

Θα πρέπει βέβαια η αντιπολίτευση να μπορεί να πείσει την εκλογική δεξαμενή για το αν υπάρχουν λεφτά και πώς θα έρθουν, διότι μέχρι στιγμής λεφτά δεν φαίνεται να υπάρχουν, ούτε καν αυτά που προαναγγέλλονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.

Τι λένε στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΙΝΑΛ για την ακρίβεια;

Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν βεβαίως καταθέσει τις δικές τους προτάσεις για να υπάρξει μια σχετική ανακούφιση των πολιτών:

Άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ ώστε να αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών και να τονωθεί η κατανάλωση.

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης έως τα 40.000 ευρώ.

Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για πετρέλαιο θέρμανσης κατά 93%, για πετρέλαιο κίνησης κατά 20% και για βενζίνη κατά 50%. Δηλαδή σε τιμές που αποτελούν τα κατώτερα δυνατά επίπεδα στις χώρες - μέλη της Ε.Ε.

Μείωση τιμολογίων της ΔΕΗ ώστε να συμπαρασύρει και τους ιδιώτες παρόχους, και εξαντλητικούς ελέγχους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Άμεση αντιμετώπιση του χρέους νοικοκυριών κι επιχειρήσεων που έχει δημιουργηθεί την περίοδο της πανδημίας σύμφωνα με διαγραφές μέρους αυτού και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής.