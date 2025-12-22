Τάκης Θεοδωρικάκος: Επισκέφθηκε τη Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας» - Το μήνυμά του

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την διάρκεια της επίσκεψής του, στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού Άγιος Ανδρέας στον Άλιμο.

η Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας» στον Άλιμο επισκέφθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως αναφέρει, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός για τη Μονάδα, «είναι ένας χώρος που για πολλά παιδιά δεν είναι απλώς μια δομή, αλλά η καθημερινότητά τους, το σπίτι τους, η οικογένειά τους. Μοιραστήκαμε λίγες στιγμές χαράς και ανταλλάξαμε ευχές, χαμόγελα και δώρα. Κάθε παιδί αξίζει ασφάλεια, αγάπη και το δικαίωμα να ονειρεύεται».

Σε φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ συμμετείχε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Στο μεταξύ, σε φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ συμμετείχε χθες το απόγευμα, στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ) ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως αναφέρει ο υπουργός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

«Παραμονές Χριστουγέννων μπασκετάκι για καλό σκοπό. Sthenos vs Auntie Justice, μαζεύουμε ρούχα και τρόφιμα για αστέγους. Ευχαριστώ τον coach που μου έδωσε 7 λεπτά συμμετοχής και όλα τα παιδιά που παίξαμε μαζί. Αγάπη και αλληλεγγύη είναι το νόημα της ζωής μας!»

