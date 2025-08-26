Η 89η ΔΕΘ γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της

Η Θεσσαλονίκη καμαρώνει και η ΔΕΘ στολίζεται για να γιορτάσει τα 100 χρόνια της, από το 1925.

Κωνσταντίνος Σ. Μαργαρίτης

Η 89η ΔΕΘ γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της
Ένας αιώνας προσφοράς, συνέπειας, εξωστρέφειας και παραγωγικότητας.

Σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η 89η ΔΕΘ θα επικεντρωθεί στις σύγχρονες προκλήσεις για τη χώρα και στους κρίσιμους τομείς της οικονομίας που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και την ευημερία των πολιτών δίνοντας έμφαση στα νέα τεχνολογικά μέσα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ένα από τα δημοφιλέστερα θεματικά αφιερώματα της ΔΕΘ, το οποίο αποτελεί σημείο συνάντησης της εκπαιδευτικής κοινότητας με το κοινό και λειτουργεί ως μία πλατφόρμα ενημέρωσης, ανταλλαγής ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργικότητας στο χώρο της εκπαίδευσης ,είναι η Akademia.

Από τις εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα μέχρι τις στρατηγικές για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των πανεπιστημίων και την εύρεση εργασίας, η ενότητα Akademia της ΔΕΘ προσφέρει μια πλήρη εικόνα για την εξελικτική πορεία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Το αφιέρωμα «Ελλάδα και επιχειρηματικότητα» φιλοξενεί την πολυσυλλεκτική εκπροσώπηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και αναδεικνύει τις τρέχουσες καταναλωτικές τάσεις και το εμπορικό προφίλ της εγχώριας αγοράς.

Συμμετέχουν όλα τα επιμελητήρια της χώρας με εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπό την οργανωτική επιμέλεια της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), ενώ με αυτόνομη συμμετοχή, λαμβάνουν μέρος και τα Επιμελητήρια Ημαθίας και Θεσσαλονίκης.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στα περίπτερα 2 και 3 για να γνωρίσουν ποικιλία νέων και παραδοσιακών προϊόντων, να αναζητήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες, αλλά και να ενημερωθούν για διάφορες προσφερόμενες υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις σύγχρονες καταναλωτικές απαιτήσεις.

Η Ελλάδα είναι γνωστή για την ποικιλία των γεύσεων και των περιφερειακών προϊόντων της.

Στο αφιέρωμα «Γεύσεις από Ελλάδα» φιλοξενούνται τα αυθεντικά προϊόντα, οι τοπικές γεύσεις και οι συνταγές της πλούσιας ελληνικής γης, οι οποίες φημίζονται διεθνώς για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Οι πρώτες ύλες, τα ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις νέες διατροφικές συνήθειες, αλλά και η επιστροφή στην αξία της τοπικής κουζίνας, αποτελούν τον πυρήνα του αφιερώματος το οποίο προσκαλεί τους επισκέπτες σε μια ενδιαφέρουσα διαδραστική γευσιγνωσία.

Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα παρουσιάσεων και εκδηλώσεων καθόλη τη διάρκεια της ΔΕΘ, η κάθε Περιφέρεια θα έχει τη δική της ημέρα για να «στρώσει το τραπέζι» στους επισκέπτες και να τους συστήσει τις γαστριμαργικές προτάσεις της με εξαιρετικά εδέσματα.

Επιπλέον, το γιορτινό κλίμα της ημέρας, θα πλαισιώνουν διαγωνισμοί με τυχερά έπαθλα, αλλά και διασκεδαστικά παιγνίδια.

Το θεματικό αφιέρωμα AutoThessaloniki εντάσσεται στα εκθεσιακά highlights της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εγκαινιάζοντας μια νέα, δυναμική πλατφόρμα για τον κόσμο του αυτοκινήτου.

Συγκεντρώνοντας κορυφαίες εταιρείες και εμβληματικές μάρκες του κλάδου, αποτελεί μια ολοκληρωμένη ματιά στο αύριο της αυτοκίνησης - από τις τεχνολογικές καινοτομίες έως τις λύσεις της καθημερινής μετακίνησης.

Το εκθεσιακό αφιέρωμα αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς για την αγορά αυτοκινήτου στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία με στόχο την ενημέρωση, τη δοκιμή και την έξυπνη επιλογή.

Η ΔΕΘ παραδοσιακά στηρίζει τα μουσικά δρώμενα, συμβάλλοντας σημαντικά και για πολλά χρόνια στην ανάδειξη νέων και κλασσικών ακουσμάτων.

Τα τελευταία χρόνια, οι καθημερινές συναυλίες της ΔΕΘ, προσαρμοσμένες στις νέες τάσεις της εποχής αναλαμβάνουν την ψυχαγωγία των πολυάριθμων επισκεπτών που συρρέουν για να απολαύσουν κορυφαία ονόματα και σχήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και όχι μόνο, ικανοποιώντας τις προτιμήσεις όλων των ηλικιών.

Το όραμα της ΔΕΘ HELEXPO για την επόμενη ημέρα, είναι η ανάπλαση του Εκθεσιακού & Συνεδριακού της Κέντρου.

Η Θεσσαλονίκη ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και διεκδικεί τη θέση που της αξίζει.

Η διοίκηση της ΔΕΘ έχει αντιληφθεί οτι η επιχειρηματικότητα είναι αυτή που μπορεί να δώσει ώθηση στην πόλη και να δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης και ευημερίας.

Η προσπάθεια είναι επίπονη και ο ανταγωνισμός μεγάλος. Η Θεσσαλονίκη έχει χάσει πολύτιμο έδαφος.

Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη με έργα και επενδύσεις που θα την απογειώσουν.

