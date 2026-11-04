Εθνική κυριαρχία και Ελευθερία δεν συμβαδίζουν με διπλωματικές εκπτώσεις

«Ο κόσμος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται. Εμείς οι Έλληνες δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, η Ελλάδα μας να γίνει ο κόσμος που συστέλλεται και αυτό αποτελεί όρκο των Ελλήνων απανταχού της γης!»

Θεόδωρος Γιάνναρος

Εθνική κυριαρχία και Ελευθερία δεν συμβαδίζουν με διπλωματικές εκπτώσεις
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Πίσω από τα ύπουλα διπλωματικά χαμόγελα και το αφήγημα περί δήθεν “ειρηνικής επίλυσης” και “καλής γειτονίας”, οι Τούρκοι ξεκαθαρίζουν με περίσσιο θράσος, πως δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουν ούτε κατ’ ελάχιστον από τις αναθεωρητικές επιδιώξεις τους και αυτό είναι ένα γεγονός, που πρέπει να λάβει σοβαρά η Ελλάδα υπ’ όψη και να τους απαντήσει με τη μοναδική λέξη που ενδείκνυται -ΟΧΙ, που είναι και η μόνη λέξη που αλλάζει την ιστορία για τους Έλληνες…

Όπως πάντα, οι ανατολίτες γείτονές μας με ρίζες στις στέπες της Μογγολίας, επιλέγουν αρχικά την οθωμανική “γαλιφιά”, φορώντας το προσωπείο του διαλλακτικού και ευγενικού γείτονα, υπογραμμίζοντας με έμφαση την αναγκαιότητα, να παραμείνουν τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας ανοιχτά, τονίζοντας όμως από την άλλη, πως η (επιτηδευμένη) προσήλωση τους στη διπλωματία (α λα τούρκα), δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε υπαναχώρηση από το δόγμα τους περί “Γαλάζιας Ουτοπίας”.

Είναι δε τόσο αφελείς, που επιχειρούν σε κάθε ευκαιρία που τους δίνεται, να εμφανίσει την χώρα τους ως την υπέρμαχο του Διεθνούς Δικαίου, υποστηρίζοντας, πως τα όποια προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών, θα έπρεπε κανονικά να αντιμετωπίζονται με βάση τις σχέσεις “καλής γειτονίας” και του εποικοδομητικού “διαλόγου”, προσπερνώντας όμως “κουτοπόνηρα” όπως πάντα, το γεγονός ότι, οι τουρκικές διεκδικήσεις στις περιοχές που δικαιωματικά βάσει των Διεθνών Συνθηκών αλλά και της ίδιας της Ιστορίας ανήκουν στην Ελλάδα, αποτελούν τον πυρήνα του “θερμού και “επικίνδυνου” για κλιμάκωση κλίματος” μεταξύ των δύο χωρών!

Ως συνήθως όμως, η ρητορική κατευνασμού δεν διαρκεί πολύ και οι Τούρκοι γρήγορα επιστρέφουν στις γνωστές τους θέσεις, επισημαίνοντας πως, τα στενά όρια μέσα στα οποία αντιλαμβάνονται οι απέναντι Ασιάτες γείτονές μας τον όποιο διάλογο, στέλνουν σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στα νόμιμα - βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας - κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.

Έχουν από την άλλη το απύθμενο θράσος, να προειδοποιούν την Ελλάδα να μην κάνει - όπως διαμηνύουν - το λάθος και να προχωρήσει σε νόμιμες κινήσεις που κατοχυρώνουν την εθνική της κυριαρχία, απειλώντας με το γνωστό οθωμανικό τρόπο, πως η Τουρκία διαθέτει και τα μέσα και τις δυνατότητες να προστατεύσει τα (έωλα) δικαιώματά της, όσο και την ισλαμική βούληση με τη βοήθεια του “κυρίου Αλλάχ”, να πράξει αποφασιστικά επί του πεδίου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον σουλτάνο. Με λίγα λόγια, οι Τούρκοι έχουν ξεσαλώσει, και η διπλωματία δίνει τη θέση της στην υποθετική ισχύ τους, γεγονός που υποδεικνύει ξεκάθαρα τον υφέρποντα φόβο των Τούρκων, μη ξέροντας ούτε οι ίδιοι, αν πραγματικά εννοούν αυτά που λένε, γνωρίζοντας εκ προοιμίου, πως η Ελλάδα δεν είναι ούτε Συρία, ούτε Ιράκ ή Λιβύη, ούτε Αρμενία, αλλά πρόκειται για μια ευρωπαϊκή χώρα με εξαιρετικά ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και σημαντικές συμμαχίες, που θα στείλει καραβιές ολόκληρες με φέρετρα άτυχων Τούρκων στρατιωτών πίσω στις οικογένειές τους, με μια λέξη γραμμένη σε κάθε φέρετρο -“γιατί;”

Για να προχωρήσει η Ελλάδα παρακάτω αλώβητη, πρέπει να δοθούν σίγουρα κάποιες απαντήσεις σχετικά με τη υπογραφείσα σύμβαση με την Chevron, για έρευνες και εξορύξεις νότια της Κρήτης και για τις καταγγελίες από την αδελφή Κύπρο, περί τουρκικής παρεμπόδισης των ερευνών στην Κάσο, ώστε να σταματήσουν οι αμφισβητήσεις και να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά στις νέες γεωστρατηγικές προκλήσεις, που διαμορφώνονται δίπλα και γύρω μας και όταν λέω “όλοι μαζί”, εννοώ “εθνική ομοψυχία”, όπου κανείς δεν περισσεύει!

Από την άλλη, η συμφωνία Ελλάδας και Αιγύπτου που αφορούσε σε μερική οριοθέτηση -από τον 26ο έως τον 28ο μεσημβρινό και δεν καλύπτει το σύνολο των δυνητικών θαλάσσιων ζωνών, πρέπει να ολοκληρωθεί και να συνδράμει την Ελλάδα, να ενώσει τη δική της υφαλοκρηπίδα με εκείνη της άλλης Ελλάδος -της Κύπρου.

Η Ελλάδα και η Αίγυπτος στοχεύουν συνεργαζόμενες να περικυκλώσουν και να ακυρώσουν το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ως απάντηση στη αναμενόμενη κίνηση της Τουρκίας και του υιού Χαφτάρ να επικυρωθεί από την Βουλή της Λιβύης η παράνομη συμφωνία τους, η Ελλαλδα και η Αίγυπτος επανεκκίνησαν άμεσα τις διαβουλεύσεις για την επέκταση και ολοκλήρωση της οριοθέτησης της Α.Ο.Ζ. μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα πάντα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών (UNCLOS) για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Αν η Ελλάδα προχωρήσει και στην ανακήρυξη των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, σε θάλασσα και αέρα, οι Τούρκοι το μόνο που θα μπορούν να κάνουν είναι… να πετούν από τις παραλίες τους τις πετονιές, όσο πιο μακριά μπορούν για να ψαρεύουν. Πιο πέρα θα παραμονεύουν οι Έλληνες -άγρυπνοι φρουροί της πατρίδας και της σημαίας τους που είναι αληθινά γαλάζια, όπως ο ουρανός και οι θάλασσες μας!

“Η ελευθερία, η αξιοπρέπεια και η ισχύς ενός λαού, κρίνεται από όσα αρνείται να εκχωρήσει!!”.

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