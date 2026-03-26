Το lapsus linguae Τασούλα μετά την παρέλαση, το βίντεο ΠΑΣΟΚ για το 1981 και οι haters

Ποικίλες συζητήσεις, χιουμοριστικά σχόλια, αλλά και ένα μικρό unfair από το ΠΑΣΟΚ, προκάλεσε το διπλό γλωσσικό ολίσθημα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, κατά τη διάρκεια της δήλωσής του, μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 25η Μαρτίου.

Τι συνέβη

Συγκεκριμένα ο κ. Τασούλας κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης κι ενώ βρισκόταν στη μέση της δήλωσής του, φάνηκε να χάνει τον ειρμό του λόγου του, ζητώντας να ξεκινήσει εκ νέου. «Να το πω από την αρχή; Να το διακόψουμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τασούλας, προφανώς αγνοώντας το γεγονός ότι η δήλωση μεταδιδόταν σε απευθείας μετάδοση.

Λίγο αργότερα, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχειρούσε να επαναδιατυπώσει το μήνυμά του, εκ παραδρομής ανέφερε «1981», αντί για το 1821, τη χρονιά της Ελληνικής Επανάστασης.

Προφανώς διέλαθε της προσοχής του κ. Τασούλα το γεγονός ότι βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση, εξ ου και η παρότρυνσή του προς τον εικονολήπτη του Ert News «να το πω απ' την αρχή;».

Είναι γνωστό πως ο Κωνσταντίνος Τασούλας -ένας εξαιρετικά μορφωμένος άνθρωπος, με μεγάλη αγάπη για την ποίηση και τις τέχνες- μεταχειρίζεται με μεγάλη επιδεξιότητα τον προφορικό λόγο, οπότε η απόφασή του να επαναλάβει το σκέλος της δήλωσής του ήταν προφανώς μια προσπάθεια να εκφωνήσει μια δήλωση όσο γίνεται τελειότερη συντακτικά.

Τα χιουμοριστικά σχόλια και η απρέπεια του ΠΑΣΟΚ

Βεβαίως όπως ήταν αναμενόμενο, τα χιουμοριστικά σχόλια μετά το διπλό γλωσσικό ολίσθημα του κ. Τασούλα, «πλημμύρισαν» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως θα δείτε και παρακάτω.

Το πρωί της 26ης, περισσότερο από 12 ώρες μετά το τέλος της παρέλασης, το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε του να εκμεταλλευτεί το lapsus linguae του Προέδρου με την αναφορά στο 1981, για να διαφημίσει το συνέδριό του, μία ημέρα πριν την έναρξή του.

Το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί να μετατρέψει ένα ήσσονος σημασίας γλωσσικό ολίσθημα σε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, μοιάζει πολιτικά απρεπές, όσο κι αν η διάθεση των δημιουργών του μπορεί να ήταν χιουμοριστική.

Και προφανώς, όπως παρατηρούν ήδη ακόμη και υποστηρικτές του ΠΑΣΟΚ, άλλο πράγμα οι «τρολιές» στο διαδίκτυο κι άλλο η πολιτική κριτική.