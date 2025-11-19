Μπέρδεψαν τα μπούτια τους οι αριστεροδεξιοί

Με τόσες πολλές μεταγραφές και μετακινήσεις στελεχών από κόμμα σε κόμμα, δεν ξέρουμε ποιος είναι με ποιον

Μπέρδεψαν τα μπούτια τους οι αριστεροδεξιοί
Τελικά είναι απόλαυση να βλέπεις να τσακώνονται Συριζαίοι με Πασόκους και Νεοδημοκράτες για το τι κόμμα είναι ο καθένας.

Παρακολούθησα ένα πάνελ σε μια πολιτική εκπομπή με τους Γιώργο Καραμέρο (ΣΥΡΙΖΑ), Παναγιώτη Δουδωνή (ΠΑΣΟΚ) και Αλεξάνδρα Σδούκου (ΝΔ). Μιλάμε να χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα...

Οι διάλογοι είναι σπαρταριστικοί:

Γιώργος Καραμέρος: Εγώ δεν σε διέκοψα. Είσαι στη δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ.

Παναγιώτης Δουδωνής: Ναι, κι εσύ είσαι στην αριστερή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα κάνετε προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

Γιώργος Καραμέρος: Προσπαθείς με το δεξί πόδι να πατήσεις ντεμπραγιάζ. Γι’ αυτό δεν κάνετε τίποτα. Δεν θα λες τώρα τι είναι οι δεξιοί και τι οι αριστεροί.

Παναγιώτης Δουδωνής: Είπα κανένα ψέμα; Ντροπή σου να το λες αυτό! Η γραμμή Δρυμιώτη υποτίθεται ήταν «το να είσαι αριστερός σημαίνει να μην είσαι Έλληνας».

Γιώργος Καραμέρος: Ψύχραιμα, μην ταράζεστε.

Παναγιώτης Δουδωνής: Εγώ είπα κάτι άλλο και το είπα ως κεντροαριστερός.

Γιώργος Καραμέρος: Εγώ προέρχομαι κοινωνικά από αυτόν τον χώρο.

Παναγιώτης Δουδωνής: Ναι, και μετά τον πρόδωσες.

Γιώργος Καραμέρος: «Πρόδωσες»; «Προδότες»; «Ντρέπονται»; Η βάση του ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα υπάρχει εδώ και χρόνια. Του προοδευτικού ΠΑΣΟΚ.

Παναγιώτης Δουδωνής: Ναι, όπως ο Καμμένος, η Χρυσοβελώνη…

Τα γέλια βέβαια είχαν ξεκινήσει νωρίτερα, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, για «καταβολές» από την Κεντροαριστερά.

«Κυρία Σδούκου, προέρχεστε από την Κεντροαριστερά. Αφήστε να μιλήσουμε εμείς που μείναμε εδώ», είπε ο κ. Καραμέρος.

«Εγώ; Σας προκαλώ, κ. Καραμέρο. Εμένα δεν θα με σπιλώνετε! Σας προκαλώ να μου βρείτε τα στοιχεία. Υπηρετώ την παράταξη της ΝΔ από 20 χρονών και θα μου πείτε ότι είμαι από την Κεντροαριστερά;» απάντησε η κ. Σδούκου.

«Ως αντιπεριφερειάρχης Αττικής ήμουν κι εγώ στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Με τον κ. Λαφαζάνη δεν ήσασταν στο γραφείο του;» συνέχισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μπορείτε να καταλάβετε πως άλλο πράγμα είναι ο υπάλληλος σε ένα υπουργείο; Έχω δουλέψει με πάρα πολλές πολιτικές ηγεσίες. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αλλάζουν τα κοινωνικά φρονήματα;» απάντησε η εκπρόσωπος της ΝΔ.

Έχω πάρει ποπ κορν και απολαμβάνω το θέαμα!

