O Jason Momoa θα πρωταγωνιστεί στο Fast and Furious

Όπως έγινε γνωστό από τους παραγωγούς της πιο εμπορικής ταινίας με κεντρικό θέμα το αυτοκίνητο, ο Momoa θα έχει πιθανότατα τον ρόλο του «κακού».

Του Γιάννη Σκουφή

Μετά το μεγάλο όχι από τον Dwayne Johnson για να επιστρέψει στο επόμενο Fast and Furious, η παραγωγή έπρεπε να βρει έναν άλλο χαρακτήρα στα μέτρα του The Rock. Και τελικά τον βρήκε στο πρόσωπο του Jason Momoa, που έγινε ευρέως γνωστός αρχικά στο ρόλο του Drogo (Game of Thrones) και στη συνέχεια σε αυτόν του Aquaman καθώς και σε άλλες γνωστές ταινίες και σειρές.

Τώρα, στο F10 (την δέκατη ταινία του franchise) οι φήμες τον θέλουν να βρίσκεται δίπλα στην κακιά Cipher, την οποία υποδύεται η Charlize Theron. Όπως είχαμε δει στις τελευταίες σκηνές του Fast and Furious 9, η Cipher είχε καταφέρει να αποδράσει από τη φυλακή και λογικά θα συνεργαστεί με τον Momoa στο ρόλο ενός νέου κακοποιού στοιχείου που θέλει να σπείρει το κακό στον κόσμο.

Όλα αυτά τα χρόνια το Fast & Furious έχει δημιουργήσει ένα φανατικό κοινό αναδεικνύοντας με μοναδικό τρόπο το πάθος για τα βελτιωμένα αυτοκίνητα και την ταχύτητα.

Αλλά επειδή κάποια στιγμή όλα τα καλά τελειώνουν, έτσι και το διάσημο F&F οδεύει προς την 10η και τελευταία του υπερπαραγωγή. H οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 7 Απριλίου του 2023. Βασικός πρωταγωνιστής θα είναι ο 54χρονος πλέον Vin Diesel (στο ρόλο του Toretto, από το 2001).

Το F10 θα έχει λίγο μεγαλύτερη διάρκεια από τις προηγούμενες ταινίες μιας και θα αποτελείται από δύο μέρη (part 1 και part 2). Σκηνοθέτης θα είναι ο συνήθης ύποπτος Justin Lin που έχει αναλάβει τις πέντε από τις μέχρι τώρα εννέα ταινίες και όπως πάει λογικά θα σκηνοθετήσει και το F11 που θα είναι και ο επίλογος αυτή του επικού franchise.