Έρχεται και άλλο Γκραν Πρι στις ΗΠΑ;

Η Φόρμουλα 1 φαίνεται να εξετάζει την προσθήκη μιας νέας πίστας στις ΗΠΑ στο καλεντάρι της, όπως προκύπτει από μια πρόσφατη κατάθεση εμπορικού σήματος στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (USPTO).

Η Formula One Licensing υπέβαλε αίτηση για τέσσερα διαφορετικά ονόματα αγώνων στο Σικάγο στις 19 Ιανουαρίου 2024: Formula 1 Grand Prix of Chicago, Grand Prix of Chicago, Chicago Grand Prix και Formula One Chicago Grand Prix.

