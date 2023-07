Ματ Ντέιμον: «Φτωχότερος» κατά 250 εκατ. δολάρια - Η άρνηση που του κόστισε

Ο ρόλος τον οποίο αρνήθηκε ο Ματ Ντέιμον ήταν στην ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών

Ο Ματ Ντέιμον απέρριψε έναν σημαντικό ρόλο πριν από χρόνια – μόνο που αυτός ο ρόλος ήταν αυτός που θα μπορούσε να είχε κάνει τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό πλουσιότερο κατά τουλάχιστον 250 εκατομμύρια δολάρια.

Στη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής ο χολιγουντιανός ηθοποιός ανέφερε πως το 2009 του προσφέρθηκε όχι μόνο ο πρωταγωνιστικός ρόλος στο "Avatar" του Τζέιμς Κάμερον, αλλά κι ένα ποσοστό από τα κέρδη της ταινίας. Ωστόσο τον απέρριψε, καθώς είχε υποχρεώσεις στο να ολοκληρώσει την παραγωγή της σειράς «Bourne» στην οποία πρωταγωνίστησε στο διάστημα 2002 - 2016.

«Είναι απαίσιο κάτι τέτοιο», αστειεύτηκε ο Ντέιμον όταν ρωτήθηκε για τον υπολογισμό των 250 εκατομμυρίων δολαρίων, λέγοντας ότι «είναι σίγουρος ότι είναι τα περισσότερα χρήματα που απέρριψε ποτέ ένας ηθοποιός».

Το «Avatar», τελικά, έγινε η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την κυκλοφορία του το 2009.

Το πολυαναμενόμενο σίκουελ, «Avatar: The Way of the Water» κυκλοφόρησε πέρυσι και είναι η τρίτη ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το «Water» βρίσκεται πίσω από το «Avatar» και το «Avengers: Endgame», το οποίο έχει εισπράξει σχεδόν 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια από την κυκλοφορία του το 2019.

Είναι μια απόφαση που μπορεί να τον στοιχειώνει, αλλά όλα τα σημάδια δείχνουν ότι ο Ντέιμον τα κατάφερε μια χαρά χωρίς να περιπλανηθεί στον πλανήτη Πανδώρα του Κάμερον.

Προς το παρόν, ο Ντέιμον πρωταγωνιστεί στο τελευταίο έπος «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Όσο για τον ισχυρισμό του ότι η απόφασή του είχε ως αποτέλεσμα τα περισσότερα χρήματα που έχει απορρίψει ποτέ ένας ηθοποιός, αυτό είναι συζητήσιμο.

Ο Σον Κόνερι έλαβε περίφημα πρόταση για τον ρόλο του μάγου Γκάνταλφ στη σαρωτική τριλογία ταινιών «Lord of the Rings» του Πίτερ Τζάκσον, αλλά φέρεται να απέρριψε τον ρόλο επειδή «δεν τον κατάλαβε».

Επιπλέον, φέρεται να του πρόσφεραν 30 εκατομμύρια δολάρια για κάθε ταινία, συν το 15% της εισπράξεως του box office, κάτι που εκ των υστέρων θα είχε αποφέρει στον ηθοποιό του «Bond» ένα ποσό κοντά στα 450 εκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από BBC