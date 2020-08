Μέθοδος Shettles & Μέθοδος Whelan - Βοηθούν στη σύλληψη κοριτσιού;

Photo by Pixabay from Pexels

Θέλετε να αποκτήσετε ένα κορίτσι; Ορίστε μερικοί τρόποι σύλληψης

Στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετοί τρόποι που προτείνονται και όπως λένε και αρκετές γυναίκες μέσα από μαρτυρίες τους, τις βοήθησαν να αποκτήσουν το κοριτσάκι που ονειρευόντουσαν.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ποιοι είναι όμως αυτοί οι τρόποι; Εμείς, ψάξαμε στο διαδίκτυο και βρήκαμε δύο μεθόδους πού όπως ισχυρίζονται κάποιοι βοηθούν στη σύλληψη... κοριτσιού.

Μέθοδος Shettles

Αυτή η μέθοδος διατυπώθηκε από τον Αμερικανό Βιολόγο Landrum B. Shettles τη δεκαετία του 1960 και δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1971 στο βιβλίο «How to chose the sex of your baby» των Shettles και Rovrik. Όπως υποστηρίζεται η μέθοδος αυτή έχει 75% επιτυχία.

Τα σπερματοζωάρια, που περιέχουν Υ χρωμόσωμα κολυμπάνε γρηγορότερα, αλλά είναι και λιγότερο ανθεκτικά από τα σπερματοζωάρια με Χ χρωμόσωμα, τα οποία είναι μεν πιο αργά, αλλά ανθεκτικότερα.

Επομένως, για να αποκτήσει ένα ζευγάρι κορίτσι, σύμφωνα με τη μέθοδο Shettles, η επαφή πρέπει να γίνει 2 με 4 μέρες πριν ωοθυλακιορρηξία, οπότε τα Υ, θα φθάσουν μεν πιο γρήγορα στη σάλπιγγα, αλλά δεν θα βρουν ωάριο και έτσι τα Χ, αν και θα φθάσουν αργότερα θα έχουν την αντοχή να «περιμένουν» το ωάριο.

Σύμφωνα με τον Dr. Landrum Brewer Shettles, γνωστό και ως πατέρα της τεχνητής γονιμοποίησης, τα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν κορίτσι πρέπει να αποφύγουν το σεξ όταν η γυναίκα έχει ωορρηξία.

Μέθοδος Whelan

Αυτή η μέθοδος, διατυπώθηκε από την Dr. Elizabeth Whelan και έχει 57% επιτυχία.

Εάν κάνετε σεξ όταν η θερμοκρασία του σώματός σας είναι στο υψηλότερο σημείο της, πράγμα που δείχνει ότι έχετε ωορρηξία, η πιθανότητα σύλληψης ενός κοριτσιού είναι υψηλή.

Με λίγα λόγια δηλαδή και σε αντίθεση με τη μέθοδο Shettles, για να αποκτήσετε κορίτσι πρέπει να η επαφή να λάβει χώρα 2 έως 3 ημέρες πριν από την ωοθυλακιορρηξία.

πηγή: momjunction.com