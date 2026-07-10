«Θέλω να σε βοηθήσω, γι’ αυτό είμαι εδώ»: Συγκλονιστική διάσωση γυναίκας στη γέφυρα του Μπρούκλιν

Με υπομονή και ψύχραιμο διάλογο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να απομακρύνουν τη γυναίκα από το επικίνδυνο σημείο

Γιάννης Νικηφοράκης

«Θέλω να σε βοηθήσω, γι’ αυτό είμαι εδώ»: Συγκλονιστική διάσωση γυναίκας στη γέφυρα του Μπρούκλιν
ΚΟΣΜΟΣ
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Μία στιγμή αγωνίας πάνω από τον ποταμό Ιστ Ρίβερ εξελίχθηκε σε μία επιχείρηση που δοκίμασε την ψυχραιμία, την υπομονή και την ανθρωπιά των αστυνομικών της Νέας Υόρκης. Γυναίκα ανέβηκε στο «χείλος» της γέφυρας του Μπρούκλιν και οι άνδρες της NYPD επέλεξαν τον ψύχραιμο διάλογο, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να την πλησιάσουν και να τη φέρουν ξανά σε ασφαλές μέρος.

Η μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών (emergency service unit) έσπευσε στη γέφυρα περίπου στις 19:38 τοπική ώρα (02:38 ώρα Ελλάδος), έπειτα από αναφορές για άτομο σε κατάσταση κρίσης.

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, δείχνει τους αστυνομικούς να σκαρφαλώνουν στη γέφυρα για να προσεγγίσουν τη γυναίκα, τα πόδια της οποίας κρέμονταν στο κενό από ένα από τα χαλύβδινα καλώδια της κατασκευής.

«Θέλω απλώς να μιλήσω μαζί σου. Τι συμβαίνει σήμερα;», ακούγεται να λέει ένας αστυνομικός στη γυναίκα. Ο αστυνομικός συνέχισε να συνομιλεί μαζί της, προσπαθώντας να την πείσει να δεχτεί βοήθεια.

https://www.instagram.com/reel/DamA7TdDtRM/

«Θέλω να σε βοηθήσω, γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ πάνω αυτή τη στιγμή. Πραγματικά νοιάζομαι, είναι μία μόνιμη λύση σε ένα προσωρινό πρόβλημα. Αλήθεια, είναι έτσι. Δεν ξέρω τι περνάς, αλλά θέλω να το καταλάβω. Υπάρχουν υπηρεσίες που μπορούν να σε βοηθήσουν», της είπε.

«Το πιο δυνατό πράγμα που μπορείς να κάνεις αυτήν τη στιγμή, είναι να δεχτείς βοήθεια, σου το υπόσχομαι. Αυτό είναι το πιο γενναίο πράγμα που μπορείς να κάνεις», προσέθεσε.

Καθώς η γυναίκα στεκόταν πάνω στο καλώδιο, κρατώντας με το ένα χέρι ένα άλλο τμήμα της μεταλλικής κατασκευής, ένας αστυνομικός κατάφερε να πλησιάσει αρκετά ώστε να την αγκαλιάσει και να την τραβήξει σε ασφαλές σημείο.

«Μην το κάνεις. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις. Σε έχω, είσαι εντάξει, σου το υπόσχομαι. Σε έχω. Όλα θα πάνε καλά. Δεν έχεις μπλέξει», ακούγεται να λέει ο αστυνομικός.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι οι άνδρες της NYPD πέρασαν σχεδόν 1 ώρα μιλώντας με τη γυναίκα, προτού καταφέρουν να την απομακρύνουν με ασφάλεια από τη γέφυρα.

Η επικεφαλής της NYPD, Τζέσικα Τις, δημοσίευσε το βίντεο από την κάμερα σώματος και εξήρε τις προσπάθειες των αστυνομικών που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης. «Αυτό το βίντεο από τη χθεσινή διάσωση στη γέφυρα του Μπρούκλιν θα σας “κόψει” την ανάσα. Η φροντίδα, το θάρρος και η συμπόνια που έδειξαν αυτοί οι αστυνομικοί, ήταν πραγματικά εξαιρετικά. Ο Θεός να τους ευλογεί», έγραψε η Τις.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε σε ώρα αιχμής και είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν για αρκετές ώρες όλες οι ανατολικές λωρίδες κυκλοφορίας της γέφυρας.

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