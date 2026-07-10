Άντονι Χόπκινς: Κυκλοφορεί το πρώτο του μουσικό single στα 88 του-«Η μουσική ήταν η πρώτη μου αγάπη»

Snapshot Ο Άντονι Χόπκινς κυκλοφόρησε το πρώτο του μουσικό single, Bracken Road, εμπνευσμένο από τις παιδικές του αναμνήσεις στη νότια Ουαλία.

Το άλμπουμ Life Is a Dream θα κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου από τη δισκογραφική εταιρεία Decca Classics και περιλαμβάνει συνθέσεις από έξι δεκαετίες.

Η μουσική του άλμπουμ ερμηνεύεται από την Philharmonia Orchestra υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Gustavo Dudamel.

Το Bracken Road γράφτηκε το 1963 και το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης το κομμάτι My Fatherland, φόρο τιμής στις ταπεινές ρίζες του Χόπκινς.

Ο ηθοποιός ξεκίνησε να συνθέτει και να παίζει πιάνο από πολύ μικρή ηλικία και δηλώνει ότι η μουσική ήταν η πρώτη του αγάπη και όνειρο ζωής. Snapshot powered by AI

Ο σερ Άντονι Χόπκινς πραγματοποιεί ένα όνειρο ζωής, καθώς υπέγραψε το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο και κυκλοφόρησε το πρώτο του επίσημο μουσικό single.

Ο 88χρονος βραβευμένος ηθοποιός ανακοίνωσε ότι το πρώτο του άλμπουμ, με τίτλο Life Is a Dream, θα κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου από τη δισκογραφική εταιρεία Decca Classics. Ο δίσκος περιλαμβάνει συνθέσεις που δημιούργησε σε διάστημα έξι δεκαετιών.

Το πρώτο single, Bracken Road, είναι εμπνευσμένο από τις παιδικές του αναμνήσεις στο Μάργκαμ της νότιας Ουαλίας, τις γειτονιές, τα λιβάδια, τις αγροτικές εκτάσεις και τα βουνά που περιέβαλλαν το πατρικό του σπίτι τη δεκαετία του 1940.

Ο Χόπκινς, που έχει τιμηθεί με δύο Όσκαρ για τις ερμηνείες του στις ταινίες Η Σιωπή των Αμνών και Ο Πατέρας, δήλωσε: «Η μουσική ήταν η πρώτη μου επιθυμία, το πρώτο μου όνειρο. Συνθέτω μουσική σε όλη μου τη ζωή. Κάποια από αυτά τα έργα με συνοδεύουν εδώ και δεκαετίες και εξακολουθώ να επιστρέφω σε αυτά. Όλη μου η ζωή είναι ένα όνειρο. Το να συνεργάζομαι με τη Decca αποτελεί τιμή ζωής».

Η μουσική του άλμπουμ ερμηνεύεται από τη Philharmonia Orchestra υπό τη διεύθυνση του βραβευμένου με Grammy μαέστρου Gustavo Dudamel.

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Γεννημένος στο Πορτ Τάλμποτ της Ουαλίας, ο Χόπκινς άρχισε να συνθέτει από μικρή ηλικία και να παίζει πιάνο μόλις στα τέσσερά του χρόνια. «Ήταν πραγματικό προνόμιο να συνεργαστώ με τη σπουδαία Philharmonia Orchestra και τους εξαιρετικούς σολίστ, τον τσελίστα Γκρεγκόριο Νιέτο και τον πιανίστα Σέρχιο Τιέμπο. Η βαθιά μου ευγνωμοσύνη ανήκει στον μαέστρο Γκουστάβο Ντουνταμέλ, του οποίου η καλλιτεχνική προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του μουσικού ταξιδιού», ανέφερε.

https://www.instagram.com/reel/DZSwOn0M5Yz/

Ένα άλμπουμ αφιερωμένο στις ρίζες του

Το Bracken Road γράφτηκε το 1963, όταν ο Χόπκινς ήταν νεαρός ηθοποιός στο Liverpool Playhouse.

Στον δίσκο περιλαμβάνεται και το κομμάτι My Fatherland, το οποίο αποτελεί φόρο τιμής στην πατρίδα του. Όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, το συνέθεσε για να «τιμήσει τις ταπεινές του ρίζες», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι ο γιος του πατέρα μου, του φούρναρη».

Οι υπόλοιπες συνθέσεις αντλούν έμπνευση από τις αναμνήσεις του από το Πορτ Τάλμποτ, τις επισκέψεις στον παππού του, τον κινηματογράφο που τον μάγεψε ως παιδί και τους ανθρώπους που σημάδεψαν τη ζωή του.

Η πρόεδρος της Decca, Λόρα Μονκς, χαρακτήρισε «μεγάλη τιμή» τη συνεργασία με τον σπουδαίο ηθοποιό, σημειώνοντας ότι «το βάθος του ταλέντου του και η βαθιά γνώση του στην κλασική μουσική, που καλλιεργήθηκαν σε όλη του τη ζωή, αποτυπώνονται σε αυτό το ξεχωριστό άλμπουμ».

https://www.instagram.com/p/DabN6GuyfH9/

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