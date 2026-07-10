Στην τελική ευθεία για τα ελληνικά «φτερά» τα F-35 - Ξεκινούν εκπαιδεύσεις το 2027

Η Τουρκία, η οποία ήταν συμπαραγωγός χώρα, έχει εκπαραθυρωθεί από το πρόγραμμα εδώ και 7 χρόνια και πλέον ελπίζει ότι θα καταφέρει να επανέλθει

Newsbomb

Στην τελική ευθεία για τα ελληνικά «φτερά» τα F-35 - Ξεκινούν εκπαιδεύσεις το 2027
ΕΘΝΙΚΑ
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  • Η Ελλάδα έχει παραγγείλει μαχητικά αεροσκάφη F-35 stealth, με τις πρώτες παραλαβές να αναμένονται τον Νοέμβριο του 2029.
  • Η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 θα ξεκινήσει το 2027, ενώ ήδη γίνονται εργασίες διαμόρφωσης στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα.
  • Η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα F-35 το 2019, παρά την προηγούμενη συμμετοχή της ως συμπαραγωγός χώρα από το 2002.
  • Έξι F-35 που είχαν παραχθεί για την Τουρκία παραμένουν δεσμευμένα στις ΗΠΑ λόγω αμερικανικών κυρώσεων.
  • Η Τουρκία ελπίζει να επανενταχθεί στο πρόγραμμα και να αποκτήσει τα μπλοκαρισμένα αεροσκάφη, καθώς μια νέα παραγγελία θα καθυστερήσει τις παραδόσεις μέχρι το 2030-2031.
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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Star και τον δημοσιογράφο Γιώργο Ευγενίδη, τα πραγματικά δεδομένα στο πεδίο της ισορροπίας ισχύος για τα μαχητικά F-35 δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραγγείλει τα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς και τα επόμενα χρόνια παραλαμβάνει τα πρώτα. Την ίδια ώρα, η Τουρκία, η οποία ήταν συμπαραγωγός χώρα, έχει εκπαραθυρωθεί από το πρόγραμμα εδώ και 7 χρόνια και πλέον ελπίζει ότι θα καταφέρει να επανέλθει, αν και εφόσον αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις.

Τα δεδομένα της ελληνικής παραγγελίας

Όπως αναφέρθηκε στο δελτίο, η ελληνική παραγγελία αφορά 20 συν 20 μαχητικά αεροσκάφη stealth, τα οποία είναι αόρατα από τα εχθρικά ραντάρ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτιμάται ότι τα πρώτα αεροσκάφη θα φτάσουν στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2029. Κι όμως, η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα μαχητικά 5ης γενιάς πρόκειται να ξεκινήσει νωρίτερα, από το 2027. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τα ακριβά έργα διαμόρφωσης στην 117 Πτέρυγα Μάχης της Ανδραβίδας, η οποία και θα αποτελέσει τη φωλιά των F-35 στη χώρα μας.

Η κατάσταση με την Τουρκία

Σχετικά με την πλευρά της Τουρκίας, το ρεπορτάζ του Star σημειώνει ότι οι Τούρκοι βγήκαν εκτός προγράμματος το 2019, ενώ είχαν ενταχθεί σε αυτό από το 2002 ως συμπαραγωγός χώρα, έχοντας μάλιστα πληρώσει πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Λόγω των κυρώσεων του αμερικανικού νόμου Κάτσα, 6 F-35 που είχαν ήδη παραχθεί για την Άνκαρα παραμένουν μπλοκαρισμένα σε υπόστεγο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, αυτά ακριβώς τα αεροπλάνα φιλοδοξούν να πάρουν οι Τούρκοι σε πρώτη φάση, καθώς εκεί κρύβεται το κλειδί των εξελίξεων. Αν η Τουρκία έκανε σήμερα μια εντελώς καινούρια παραγγελία, θα χρειαζόταν 4 με 5 χρόνια για την παραλαβή τους, μεταθέτοντας την παράδοση για το 2030 ή το 2031. Αυτό συμβαίνει διότι στη γραμμή παραγωγής προηγούνται άλλες χώρες που έχουν ήδη υποβάλει τις παραγγελίες τους, όπως η Ελλάδα, η Φινλανδία και το Βέλγιο.

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