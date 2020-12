Φωτογράφοι δωρίζουν πορτρέτα καλλιτεχνών για καλό σκοπό

Διάσημοι φωτογράφοι δωρίζουν πορτρέτα για να ενισχύουν όσους εργάζονται στην υποστήριξη συναυλιών.

Μια πολύ σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης έκαναν κορυφαίοι φωτογράφοι της μουσικής βιομηχανίας. Μεγάλα ονόματα στον χώρο της φωτογραφίας που εξειδικεύονται στον τομέα της μουσικής ενώνουν τις δυνάμεις τους για να συγκεντρώσουν χρήματα για όσους εργάζονται στην τεχνική υποστήριξη συναυλιών και πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού.

Φωτογραφικά πορτρέτα κλασικών καλλιτεχνών από διάσημους φωτογράφους όπως οι Ράνκιν, Τόνι ΜακΓκι και Τζιλ Φουρμανόφσκι διατίθενται προς πώληση και το 100% των εσόδων θα προσφερθεί στην οργάνωση Stagehand του Ηνωμένου Βασιλείου που βοηθάει τεχνικούς και προσωπικό συναυλιών σε δύσκολους καιρούς.

«Η ζωή των ανθρώπων που εργάζονται σε παραγωγές ζωντανής μουσικής έχει αποδεκατιστεί από τα αποτελέσματα της COVID-19» δήλωσε ο Μάικ Λόου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Stagehand. «Κάθε μέρα μαθαίνουμε για ανθρώπους που αγωνίζονται και το Stagehand συγκεντρώνει πόρους για να βοηθήσει όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με τον απλό στόχο να βοηθήσει να κρατήσουν τις στέγες πάνω από τα κεφάλια τους και τρόφιμα στο τραπέζι τους».

Η πρωτοβουλία Prints For Music ανήκει στον φωτογράφο Εντ Ρόμπινσον, ο οποίος ελπίζει να συγκεντρώσει 100.000 λίρες Αγγλίας δίνοντας τη δυνατότητα σε θαυμαστές να αγοράσουν πορτρέτα των Ντέιβιντ Μπόουι, Μπομπ Μάρλεϊ, Μικ Τζάγκερ, Λίαμ Γκάλαχερ, Στινγκ, Άλις Κούπερ, Stormzy, Coldplay, Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, The Streets, Florence And The Machine, Liam Gallagher και άλλων. «Όπως και πολλούς άλλους, οι δυσκολίες της πανδημίας COVID-19 με έχουν επηρεάσει βαθιά τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο» δήλωσε ο Ρόμπινσον.

«Επικοινώνησα με τους ανθρώπους που γνωρίζω στη μουσική και τη φωτογραφική βιομηχανία με την απλή ιδέα να προσπαθήσω να βοηθήσω όσους δεν λαμβάνουν την στήριξη που χρειάζονται για να επιβιώσουν από αυτήν την κρίση. Για πολλούς φωτογράφους που είναι αρκετά προνομιούχοι η πρόσβαση σε φωτογραφίες αυτών των καλλιτεχνών, έγινε εφικτή μόνο με τις προσπάθειες των ομάδων παραγωγής τους» είπε. «Καμία από αυτές τις φωτογραφίες δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τους καλλιτέχνες και εκείνους που τους υποστηρίζουν. Αυτή η πρωτοβουλία είναι ο τρόπος μας να τους ανταποδώσουμε σε καιρό που έχουν ανάγκη. Θα βοηθήσει στη διατήρηση των μέσων διαβίωσής τους και θα επιτρέψει οι συναυλίες να συνεχίσουν να διοργανώνονται στο μέλλον» ανέφερε.