The Splash: Αυτός ο πίνακας κοστίζει 39 εκατομμύρια δολάρια

Ένα από τα θρυλικά έργα του Ντέιβιντ Χόκνεϊ με τίτλο «The Splash», από τη σειρά με τις πισίνες που ζωγράφιζε την περίοδο 1964-1971, θα πωληθεί σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s και αναμένεται η τιμή του να εκτιναχθεί στα ύψη.

Το έργο δημιουργήθηκε το 1966 και αναμένεται να αποκτηθεί από συλλέκτη που θα καταβάλει 26,1 -39,2 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το Art News.

Το 2006, όταν δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά το ίδιο έργο έναντι 2,9 εκατ. δολάρια ήταν το έργο του Χόκνεϊ που πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ.

Από τότε τα έργα του Βρετανού εικαστικού καλλιτέχνη άγγιξαν υψηλότερες τιμές, όπως το “ Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” που έφθασε σε δημοπρασία του οίκου Christie’s το 2018 τα 90 εκατ. δολάρια.

Η πώληση έκανε τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ, τον καλλιτέχνη εν ζωή έργο του οποίου δημοπρατήθηκε σε τιμή ρεκόρ, αλλά πέρσι τον εκθρόνισε ο Τζεφ Κουνς με το γλυπτό του «Κουνέλι».

