Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 14χρονος έξω από σχολείο με αυτοσχέδιο μαχαίρι 20 εκατοστών

Ένας 14χρονος συνελήφθη έξω από σχολείο με αυτοσχέδιο μαχαίρι από αστυνομικούς της Ομάδας Ζ.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, διερχόμενοι αστυνομικοί έκριναν ύποπτο τον ανήλικο, ο οποίος στεκόταν μαζί με δύο φίλους του έξω από το 3ο Γυμνάσιο και Λύκειο Χαριλάου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ανήλικος έχει καταγωγή από την Αλβανία και φοιτά στο Γυμνάσιο της Πυλαίας. Οι αστυνομικοί έλεγξαν το σακίδιό του και διαπίστωσαν ότι κουβαλούσε μαζί του ένα αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι, μήκους περίπου 20 εκατοστών.

Σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε ο ανήλικος είπε στους αστυνομικούς ότι είχε μαζί του το μαχαίρι για αυτοάμυνα.

Ο 14χρονος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου – Αναλήψεως. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης